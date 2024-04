- Publicidad -

Santuario es una empresa hotelera del barrio de Getsemaní y la isla de Tierra Bomba, en Cartagena, pero, recientemente, llegó a las planas nacionales al convertirse en la primera pyme en emitir acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.

Su año de fundación fue en 2018 y, a partir de ahí, su crecimiento ha sido exponencial, sobre todo en el último año.

En ese contexto, Federico Anzola, CEO de Santuario Hostels, conversó con Valora Analitik y contó cómo ha sido el crecimiento de la empresa desde su fundación. También, habló sobre el ultimo hito que alcanzó la compañía, en donde logró ser la primera pyme del país en emitir acciones en la bvc.

¿Cómo fue el proceso para que Santuario emita acciones en la Bolsa de Colombia?

El directivo cuenta que la empresa lleva tres años detrás del proceso para lograr emitir acciones en la bvc.

“Fue parte de una visión y una idea que queríamos hacer y, asimismo, que la Superintendencia Financiera lo permitiera. Nosotros estuvimos desde hace tres años tocando la puerta a la bolsa y cuando dio el visto bueno, ahí empezamos un ejercicio, digamos bastante intenso, robusto a profundidad”, señala Federico Anzola.

Así mismo, explica que el programa requiere que se tenga un equipo externo financiero que haga una valoración de la compañía.

Así las cosas, una vez tuvieron un preaprobado en términos de producto, pasaron a un ejercicio de divisiones financieras en donde revisaron al detalle todas las cifras de la compañía.

La historia de Santuario, la primera pyme que logró emitir acciones en la Bolsa de Colombia, también incluyó que la empresa lograra unos requerimientos mínimos, que lograron cumplir a cabalidad.

“Posteriormente, al demostrar ante el ente que en efecto tenemos todas las condiciones para que el ejercicio se dé, ya entra en detalle cómo funciona la compañía en el ejercicio financiero de valoración, por qué valemos lo que valemos y hacia dónde va la compañía con los recursos que se van a captar o a invertir”, explica.

Interior de Santuario Hostal en Cartagena. Foto: tomada del Facebook de Santuario Hostal

Y agrega: “Después de que tienes la aprobación financiera y de viabilidad, hay un comité técnico por parte de la bolsa muy robusto que también son externos. Son fondos de capital privado, con personal que tiene una experiencia amplia en capital de riesgo, en validación de modelos de negocio y demás, en donde le presentas el proyecto, presentas la compañía y dices de dónde viene, hacia dónde quieres llegar y por qué tendría sentido pasar por este proceso de emisión de acciones”.

Posteriormente, a través de su programa de a2censo presentando el proyecto, con un de personal técnico, tanto en finanzas como jurídico, una vez ya se tiene los dos preaprobados, se pasa a una etapa que es el ejercicio legal.

“Entonces para poder ser aprobada, la compañía tiene que estar muy sólida, en términos de estructura y por solidez, me refiero que los estatutos estén claros, que haya un gobierno corporativo y todo lo que la ley requiere lo tengas al detalle”, explica Anzola.

Con esto en mente, la compañía contrató una firma legal para darle luz verde a la emisión de acciones ante la Cámara de Comercio, que terminó con el visto bueno de todas las partes.

Así las cosas, Santuario tuvo el visto bueno por parte de ese comité y logró este hito empresarial en la Bolsa de Valores de Colombia, que será anunciado el próximo 9 de abril.

¿Cuánto cuánto podría costar una acción de Santuario?

En diálogo con Valora Analitik, Federico Anzola que las acciones ordinarias saldrán con un precio definido. “Nosotros hicimos una emisión de 8,5 millones de acciones a un precio de $200 por acción. En este vehículo, realizado a través de a2censo, plataforma de inversión de la bvc, estamos sacando paquetes de 5.000 acciones”, añade.

De acuerdo con el empresario, con los recursos que han inyectado e inyectarán buscarán una tasa interna de retorno de más o menos el 19 %.

De igual manera, Anzola dice que traen es una idea de negocio basado en un crecimiento exponencial, por lo que este tipo de proyectos en etapa temprana no le apunta la rentabilidad del o del mes o el año.

De otro lado, el CEO de Santuario explica que las grandes compañías del mundo pueden llevar 20 años en el mercado de capitales y no reparten dividendos: “Llámese un Tesla, Facebook, Amazon, etc., las compañías más grandes del mundo no lo están haciendo, porque son empresas que están reinvirtiendo todas sus rentabilidades”.

Santuario Hostal. Foto: Foto: tomada del Facebook de Santuario Hostal

Con este ejemplo, explica que Santuario le apunta a que ese valor de la rentabilidad se base en las cifras de la compañía y prevé llegar hasta 30.000 inversionistas a mediano plazo.

En esa misma línea, la compañía le está apuntando a operar 25 hoteles en Colombia en el corto mediano y largo plazo, lo cual, según Anzola, “posiblemente acelere nuestra tasa de crecimiento”.

¿Qué hará Santuario con los recursos de la emisión?

De otro lado, el directivo explica que los recursos provenientes de la emisión de acciones irán para mejorar la infraestructura existente.

“Nosotros venimos validando el modelo de negocios, llevamos cinco años en el mercado, tenemos crecimiento del 106 % en ventas promedio en los últimos tres años y hemos recibido más de 44.000 viajeros en los últimos cinco años en la nueva locación de Tierra Bomba, consiguiendo un crecimiento del 75 % en ventas respecto al año anterior y, este año, con solo tres meses de operación, ya tenemos un crecimiento en ventas del 40 % respecto al 2023”, cuenta el CEO de Santuario.

Además, revela que van a abrir una tercera locación del hotel en Cartagena, la cual ya está lista para operar en los próximos meses.

Finalmente, Anzola cuenta que la empresa se está preparando para hacer un levantamiento de capital Serie A en unos 18 meses, para lo cual esperan hacer recibir entre US$3 millones y US$5 millones, que les permitirá abrir otras locaciones en el país.