¿Cómo funciona la Ley ‘Dejen de Fregar’ en Colombia?

La Ley 2300 de 2023, también conocida como “Ley Dejen de Fregar 2.0”, entró en vigor el 11 de octubre de 2023 con el objetivo de proteger el derecho a la intimidad de los consumidores financieros en Colombia.

Esta ley regula las prácticas de cobro de las entidades financieras y cobradores, estableciendo canales, horarios y periodicidad permitidos para las comunicaciones con los deudores.

Por ello, es importante que las personas sepan cómo funciona bien esta Ley en caso de que alguna entidad financiera esté incumpliendo dicha medida y así pueda hacer el reclamo respectivo.

¿Qué dice la ley Dejen de Fregar?

Las entidades de cobranza pueden comunicarse con los deudores a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico y correo físico. Sin embargo, no se permite el contacto por redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

De igual manera, las comunicaciones solo pueden realizarse de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. No se permiten llamadas ni mensajes domingos ni festivos.

Además, solo se permite realizar un contacto por día y por un único canal durante la misma semana.

Y sin dejar de lado que las entidades no pueden contactar a referencias personales del deudor. Un avalista, codeudor o deudor solidario solo podrá ser contactado en las mismas condiciones que el deudor principal.

En ningún caso, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las entidades que adelanten gestiones de cobranza de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación incluyendo a las personas naturales; podrán contactar a las referencias personales o de otra índole. AI avalista, codeudor o deudor solidario se le contactará en le misma condición que establece la presente ley.

¿Qué hacer si incumplen la ley?

Si una entidad de cobranza incumple con las disposiciones de la Ley “Dejen de fregar”, el deudor puede:

Presentar una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Denunciar la conducta ante la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio).

Interponer una acción de tutela ante la Corte Constitucional.

Beneficios de la ley:

Reduce el acoso por parte de las entidades de cobranza.

Protege la privacidad de los consumidores financieros.

Promueve prácticas de cobro más justas y transparentes.

Es importante recordar que la Ley “Dejen de fregar 2.0” no elimina la obligación de pagar las deudas. Sin embargo, sí brinda a los consumidores herramientas para protegerse de las prácticas abusivas de las entidades de cobranza.

Finalmente, ingresando a través de este enlace podrá encontrar toda la información acerca de la Ley ‘Dejen de Fregar’.