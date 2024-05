El acuerdo, entre Green Coffee y Juan Valdez, pretende pasar de US$ 13 millones de dólares a un estimado de US$ 225 millones en los próximos 10 años.

No hay duda de que el café es uno de los referentes positivos por lo que se conoce a Colombia. Y es que, esto cada vez toma más fuerza, gracias a iniciativas de empresas como Juan Valdez y Green Coffee Company Holdings, quienes realizaron un acuerdo, el cual busca ampliar y fortalecer la cobertura de distribución de café colombiano en Estados Unidos y Canadá, llegando a la mayor parte de supermercados de estos países.

Esta alianza permitirá un cambio significativo en el volumen de ventas del café de la marca Juan Valdez que agremia a más de 548.000 familias de pequeños y medianos caficultores colombianos y que proyecta pasar de US$ 13 millones que vende en la actualidad a un estimado de US$ 225 millones en 2034, capturando aproximadamente un 25 % de la participación de mercado de café colombiano en Estados Unidos.

“Este acuerdo es un hito. Lograr lo que estamos haciendo de la mano de la Federación de Cafeteros y Procafecol, y llegar con una marca que tiene un desarrollo impresionante como es Juan Valdez al consumidor americano, es un reto, pero también un orgullo como compañía” aseguró Boris Wullner, CEO de Green Coffee Company.

Boris Wullner, CEO de Green Coffee Company.

El impacto positivo, que proyecta el acuerdo, el cual pretende pasar de US$ 13 millones de dólares que vende en la actualidad a un estimado de US$ 225 millones en los próximos 10 años, no solamente será para Juan Valdez y GCC, sino para los pequeños y medianos caficultores que hacen parte de las cadenas de suministro de estas empresas nacionales. Para esta población, las compañías del acuerdo también buscan mejorar sus ingresos.

“El acuerdo busca desarrollar el mercado americano para supermercados y cadenas institucionales, no solamente en Estados Unidos sino también Canadá. Estamos convencidos como compañía, miembros del sector cafetero colombiano y cultivadores, que tenemos que mejorar los ingresos de cada uno de los entes que están en esta cadena, por eso, buscamos alianzas en las que trabajamos de la mano del cultivador y la Federación de Cafeteros para tostar el café y poder llegar de una mejor manera al consumidor final” puntualizó Boris Wullner.

Con la firma de este acuerdo, Green Coffee Company demostró la capacidad para llevar el café colombiano a un nivel cada vez más alto. Según la compañía, se ha realizado una inversión de más de US$ 75 millones en fincas, infraestructura y talento en los últimos años.