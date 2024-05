- Publicidad -

El mercado transaccional de América Latina registró hasta abril una leve caída, según el más reciente informe realizado por las compañías TTR Data y Datasite.

Al cuarto mes de 2024, la región cerró con un total de 809 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe de US$18.590 millones. Estas cifras representaron un descenso del 20 % en el número de transacciones y un aumento del 33 % en su importe.

Resultados de fusiones y adquisiciones de América Latina a abril de 2024. Imagen: TTR.

Solo abril alcanzó 178 transacciones de fusiones y adquisiciones, por US$6.142 millones.

TTR Data seleccionó como transacción destacada la relacionada con

Graystone Holdings, filial de IHC – International Holding Company, Grupo Argos y Grupo Sura, los cuales completaron la OPA (Oferta Pública de Adquisición) lanzada por hasta un 23,1 % de Grupo Nutresa, con la que adquirieron un 22,6 % por US$1.241 millones.

Esta transacción contó con el asesoramiento financiero de Bank of America, J.P. Morgan y Rothschild.

Y, por parte legal, el acompañamiento lo hicieron Brigard Urrutia, Esguerra Asesores Jurídicos, Sullivan & Cromwell US, Grupo SURA, Londoño & Arango Abogados, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Colombia, Grupo Argos, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US, Simpson Thacher & Bartlett US, Posse Herrera Ruiz, Mendoza Abogados e IHC – International Holding Company.

Así se comportaron las fusiones y adquisiciones por país

En el acumulado, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 496 transacciones (con un descenso del 23 %) y con un aumento del 3 % en el capital movilizado (US$12.861 millones).

A este le siguió México, con 94 transacciones (con un descenso del 20 %) y un decrecimiento del 84 % de su importe (US$1.307 millones), con respecto a abril de 2023.

Por su parte, Chile desciende en el ranking, con 91 transacciones (una disminución del 25 %) y con una caída del 73 % en el capital movilizado (US$1.763 millones).

TTR destacó que Colombia, aunque descendió una posición, fue el único país con resultados positivos en el mercado transaccional y registra 78 ofertas (un aumento del 1 %) y un alza del 251 % en el capital movilizado (US$2.045 millones).

Resultados de fusiones y adquisiciones de Colombia a abril de 2024. Imagen: TTR.

Entretanto, Argentina escaló un lugar y cerró con 47 transacciones (pero disminuyó un 27 %) y registró un aumento del 220 % en su capital movilizado (US$1.813 millones); mientras que Perú disminuye su actividad y registra 39 transacciones (un descenso del 22 %), con un descenso del 75 % en su importe (US$984 millones).

