De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional que surgió de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, no representa la instancia final para alcanzar la verdad.

Durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa, el primer mandatario criticó el papel de la JEP en la justicia.

“Si vamos a la práctica – ya siete años del acuerdo de paz – la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema de Salvatore Mancuso. La discusión jurídica cuál era: que Mancuso es un paramilitar, no una bisagra. Mis debates parlamentarios mostraron que siempre había sido una bisagra, pero bueno. Y al ser un paramilitar, su instancia no es la JEP sino Justicia y paz”, aseveró el presidente.

Y agregó: “Entonces la verdad se fragmenta. Porque si yo cojo un hecho como la masacre del Aro, en donde hay civiles ordenando la masacre, paramilitares, haciéndola y militares cuidándola, entonces los militares que estuvieron en convivencia con paramilitares en la masacre van a la JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz y los civiles a justicia ordinaria. La verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo, esa es la piedra angular de la impunidad. Así se hizo la impunidad premeditada y estructurada en Colombia. Si se fragmenta, nunca llegamos a saber la verdad sobre la masacre de El Aro”.

Petro concluyó que aquellos que se benefician de esa fragmentación son quienes la planearon de antemano, quienes la concibieron en sus mentes. Mientras los militares y los paramilitares enfrentan la cárcel por sus acciones, hay terceros involucrados que permanecen impunes.

“Los militares van a la cárcel, los paramilitares también. Los terceros no. Los terceros hay 17.000 casos en la Fiscalía. Tiene que haber una reflexión”, dijo Petro.

La inconformidad de Petro con la JEP: ¿la piedra angular de la impunidad?

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro cuestiona el papel de la JEP, ya que argumenta que fragmentar los procesos investigativos judiciales en diversas unidades conduce a la impunidad.

Él sostiene que la verdad tiene que ser la verdad tiene que ser “el hecho estructurante”.

Y es que la visión de Petro es que se haga una reforma a la justicia donde propone entre otras cosas que el sistema judicial se centre en establecer la verdad a través de negociaciones jurídicas – lo que podría resultar en beneficios jurídicos y penas reducidas- a cambio de la verdad y la eficacia en la justicia.