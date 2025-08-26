Alcaldes de ciudades con río y mujeres lideres globales en Rivercity 2025

La segunda edición de Rivercity, el foro global de ciudades con río que se realizará en Montería los días 27 y 28 de agosto, reunirá a 60 expertos del mundo que han liderado proyectos de transformación urbana, entre ellos, siete alcaldes y alcaldesas.
“Los ríos son arterias que atraviesan ciudades en muchos continentes. En Rivercity tendremos a varios alcaldes y alcaldesas de regiones de Argentina, Costa Rica y Colombia que vienen impulsando una agenda urbana donde el rio es protagonista. Me complace mucho que nuestra ciudad sea el epicentro de este foro en el que Montería también mostrará como ha logrado volver la mirada al rio”, señaló Hugo Kerguélen, alcalde de Montería.
En ese sentido, estos son los mandatarios que estarán en los días de agenda gratuita del Rivercity en el Club Campestre de Montería:
- Juan Pablo Poletti – Intendente (alcalde) de Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (Argentina)
- Ana Matarrita Mc Calla – alcaldesa de Limón (Costa Rica)
- Pablo Cornet – alcalde de Villa Allende (Argentina)
- Fernando Rambaldi – Intendente (alcalde) de La Calera (Argentina)
- Ezequiel Emiliano Lemos – Intendente (alcalde) de Río Ceballos (Argentina)
- Federico Zárate – Intendente (alcalde) de Jesús María (Argentina)
- Dumek José Turbay – alcalde Cartagena (Colombia)
- Félix Antonio Henao Casanova – alcalde de Tumaco (Colombia)
- Juan Nicolás Sinning – alcalde de Santa Cruz de Mompox (Colombia)
Mujeres líderes presentes en la agenda del foro global
Por otra parte, desde la organización del evento resaltan la participación de mujeres líderes globales en transformación urbana y movilización social. Así las cosas, están serán las asistentes:
- Angélica Gutiérrez – directora programa Geoglows (Suiza): experta de reconocimiento internacional en ciencia, política e innovación en temas de agua, con más de 25 años de experiencia
- Isabel Plá – exministra de la mujer (Chile): directora de la Consultora Punto Equality, presidenta de la Corporación Somos Mujeres por Chile, columnista de El Mercurio y panelista habitual en radio y televisión.
- Clare Hart – presidenta de MedCities y vicepresidenta de Montpellier Méditerranée Métropole (Francia): agente de cambio social y experta en Responsabilidad Social Empresarial
- Brigitte Baptiste – bióloga – sostenibilidad y biodiversidad (Colombia): es una de las figuras más influyentes en temas de biodiversidad, sostenibilidad y diversidad de género a nivel global. Reconocida por su labor en la intersección entre ciencia, política, academia y arte, ha impulsado diálogos clave para la construcción de un futuro más sostenible e inclusivo.
Dentro de ese contexto, el foro se desarrollará en torno a cuatro temas:
- Ciudades y ríos en movimiento: gobernanza, sostenibilidad y gestión del riesgo.
- Finanzas sostenibles y tecnología: infraestructura resiliente y competitividad.
- Ríos y ciudades: regeneración urbana con enfoque comunitario, cultural y ambiental.
- Ciudades multimodales: transporte sostenible e integración territorial.