Gigante chino de electrodomésticos pagará millones para estar en la camiseta del Barcelona

El 1 de julio de 2026 marcará un hito en la historia del patrocinio deportivo del Barcelona. Midea, el gigante global de electrodomésticos y soluciones inteligentes, se convertirá en el nuevo Main Partner y Official Home Appliances Partner del club catalán.
Con un palmarés de 28 títulos de LaLiga y 5 Champions League, el Barça cuenta con una audiencia televisiva anual superior a los 400 millones de personas, lo que convierte cada partido en una plataforma de visibilidad global sin precedentes. A esto se suma una base de más de 430 millones de seguidores en todo el mundo, cifra que eleva el valor de cualquier asociación comercial.
Un dato crucial para Midea es la venta de aproximadamente 2 millones de camisetas por temporada, lo que garantiza que el logo de la marca será visto y portado por aficionados en cada rincón del planeta, transformando la camiseta en un activo publicitario de incalculable valor.
Para el Barcelona, la incorporación de un socio de la talla de Midea, una compañía que generó US$57.500 millones en ingresos en 2024 y ocupa el puesto 246 en la lista Fortune Global 500, asegura un flujo de ingresos vital en un momento de reestructuración financiera.
Rafael Yuste, vicepresidente primero del club, enfatizó que «su liderazgo en soluciones inteligentes para el hogar y su compromiso con la innovación se alinean perfectamente con la visión de futuro del club».
La estrategia mundial de Midea: De China a la manga del Camp Nou
La alianza entre Midea y el Barcelona sigue una tendencia clara en el mundo del patrocinio deportivo: las grandes corporaciones asiáticas buscan en los clubes de élite una puerta de entrada a mercados internacionales.
Esta estrategia es similar a la que siguieron marcas como Emirates con el Real Madrid o Rakuten en su momento con el propio club catalán. Para Midea, una compañía con más de 190.000 colaboradores en todo el mundo, la asociación con el Barça representa una forma de consolidar su reconocimiento de marca y su reputación, llevando su nombre más allá de los electrodomésticos para asociarlo con la pasión y el éxito.
Lewis Fu, presidente de Midea International Business, lo resumió de manera contundente: «Estamos seguros de que esta colaboración será duradera y nos permitirá crecer juntos, llevando a Midea y al Barça a ser número uno tanto dentro como fuera del campo».
¿Por qué el lugar estratégico del patrocinador de la manga?
Mientras el frontal de la camiseta y el nombre del estadio captan la mayor atención mediática, el patrocinio de la manga ha demostrado ser un activo publicitario sorprendentemente valioso. A diferencia del patrocinador de la espalda, que puede quedar oculto en ciertas tomas, el logo de la manga es constantemente visible en los primeros planos de los jugadores, entrevistas en el campo y celebraciones de goles.
Esto asegura una exposición mediática superior, un factor crucial para Midea en su búsqueda de visibilidad. De hecho, el valor de este espacio ha crecido exponencialmente en los últimos años, con contratos que en la élite europea superan los 10 millones de euros anuales.