De vender helados a ganar millones: La exitosa historia de ‘Canelo’ Álvarez en el boxeo

El nombre de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en sinónimo de éxito, perseverancia y números que desafían la imaginación. El boxeador tapatío, de 34 años, no solo es el campeón indiscutido del peso supermedio, sino también la figura más lucrativa y mediática del boxeo a nivel global.
Su historia es la de un niño que se forjó en la adversidad y que, gracias a su talento y dedicación, ha construido un imperio. Nacido en Guadalajara, ‘Canelo’ creció en Juanacatlán, un municipio cercano, en el seno de una familia humilde.
Su infancia estuvo marcada por la necesidad y el trabajo duro, pues ayudaba a su padre en la venta de helados y nieves, y también dedicaba horas al rancho familiar sembrando maguey y cuidando ganado. Su singular apariencia, con piel clara y pecas, y su cabello pelirrojo, lo hacían blanco de burlas por parte de sus compañeros.
Estas peleas constantes en la calle fueron el preludio de lo que sería su destino: a los 10 años, su hermano Rigoberto Álvarez, quien fue su primer entrenador, le regaló sus primeros guantes de boxeo, marcando el inicio de una carrera que cambiaría su vida y la de su familia para siempre.
De las calles de Guadalajara a los cuadriláteros más importantes del boxeo mundial
El camino de ‘Canelo’ en el boxeo profesional comenzó de manera inusualmente temprana. Con tan solo 15 años y tres meses, el 29 de octubre de 2005, debutó contra Abraham González, a quien superó por nocaut técnico en el cuarto asalto.
Este debut, en el que se enfrentó a un boxeador tres años mayor y con más experiencia, demostró la confianza y la fuerza que lo caracterizarían. Su ascenso continuó de forma meteórica y, en 2011, obtuvo su primer título mundial en el peso superwélter.
Un punto de inflexión crucial en su carrera fue la derrota por decisión mayoritaria ante Floyd Mayweather Jr. en 2013, cuando tenía 23 años. Aunque perdió su invicto y su título, esta pelea lo catapultó a la élite mediática del deporte. Curiosamente, la bolsa por esa derrota ascendió a US$12 millones, una cifra que anunciaba el poder financiero que el tapatío estaba a punto de adquirir.
En 2018, el mexicano firmó un contrato sin precedentes con la plataforma de streaming DAZN por US$$365 millones para 11 combates. Sin embargo, este acuerdo no se cumplió en su totalidad. Tras una disputa legal por el incumplimiento de la plataforma, ‘Canelo’ fue liberado de su contrato en 2020. Esta experiencia le permitió convertirse en agente libre, dándole el control total de sus peleas y negociaciones.
El multimillonario acuerdo entre ‘Canelo’ y Arabia Saudita
Hoy, el púgil mexicano sigue consolidando su posición con un nuevo acuerdo que redefine la economía del boxeo mundial. Su actual contrato, negociado con Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, tiene un valor de US$400 millones por un paquete de cinco peleas. Este acuerdo no solo supera su antiguo contrato con DAZN, sino que lo posiciona como uno de los atletas mejor pagados de la historia del deporte.
Canelo ha demostrado su habilidad para dominar múltiples divisiones, coronándose campeón en cuatro pesos distintos: superwélter, medio, supermedio y semipesado. Su récord actual es de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 39 ‘nocauts’. Su otra derrota, 10 años después de la de Mayweather, fue ante Dmitry Bivol en 2022 en la división de peso semipesado.
Una de las curiosidades más notables de su historia familiar es el Récord Guinness que obtuvieron sus seis hermanos boxeadores: En 2010, Saúl, Rigoberto, Daniel, Ricardo, Gonzalo y Víctor Álvarez pelearon todos en la misma velada. Un hito que simboliza la fuerte conexión de la familia con el boxeo y que fue oficialmente reconocido en 2023.
‘Canelo’ no solo es un campeón en el ring, sino también un hábil empresario. A su fortuna, estimada en más de US$200 millones, se suman negocios como su línea de gasolineras Canelo Energy, las tiendas de conveniencia Upper y su bebida VMC con tequila, que demuestran una visión estratégica que va más allá del boxeo.