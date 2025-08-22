Buenos Aires, Argentina, registró más de 60 millones de búsquedas en Airbnb: estas son las experiencias preferidas

Durante el primer semestre de 2025, a nivel internacional Buenos Aires registró más de 60 millones de búsquedas de espacios en la plataforma Airbnb, lo que representa un crecimiento superior al 20 %, frente al mismo periodo de 2024.
Así las cosas, el listado de los países latinoamericanos con más búsquedas de estancias en Buenos Aires, está encabezado por: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú, seguidos por Colombia, México, Ecuador, Paraguay y Bolivia. En cuanto al número de noches reservadas, destacan también Chile, Colombia y Venezuela.
En Colombia, las ciudades que lideran las reservas hacia Buenos Aires son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Montería, lo que refleja una creciente preferencia de los colombianos por explorar la capital argentina como un destino cultural, gastronómico y artístico.
La plataforma Airbnb también encontró que, como dato curioso, un alto porcentaje de los espacios en Buenos Aires recibieron reseñas que mencionan palabras como ‘cultura’, ‘arte’, ‘cafés’, ‘museos’ y ‘restaurantes cercanos’, lo que evidencia una preferencia por planes auténticos, que conectan con la ciudad, sus espacios y negocios locales.
Solo en 2024, la actividad generada tanto por anfitriones como por huéspedes en la plataforma Airbnb impulsó más de US$1.100 millones en impacto económico en la ciudad de Buenos Aires.
Experiencias Airbnb
El interés por las vivencias locales también está en alza. Solo entre mayo y junio de 2025, los viajeros que más realizaron búsquedas de experiencias en la plataforma Airbnb en Buenos Aires fueron de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México y Colombia.
Este destino brinda desde experiencias gastronómicas hasta talleres de arte. De este modo, la plataforma encontró que hoy lo que más buscan quienes la visitan (tanto turistas nacionales como internacionales) son experiencias relacionadas con el fútbol, el asado, el mate, la cocina local y el tango, ícono de la identidad porteña.
Buenos Aires, más allá de ser un destino turístico, se posiciona como un escenario de exploración cultural, culinaria y creativa para los viajeros latinoamericanos.