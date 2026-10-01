Cartagena inaugura Nuevo Chambacú Ligas Mayores tras inversión de $68.000 millones

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, entregó la segunda fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, culminando así la transformación de una zona que ahora se suma al llamado Corredor Histórico, Turístico y Cultural del Distrito.
Ubicado estratégicamente en cercanías del Centro Histórico de Cartagena, la fase dos del Complejo complementa así la primera fase o de Ligas Menores, previamente inaugurada el pasado 15 de mayo de 2026, tras una inversión total de la Alcaldía Mayor de Cartagena por el orden de los $68.000 millones.
“Este es el mejor ejemplo de transformación social jamás visto en Cartagena. Hace tres años seguro para muchos era utópico, impensable, una propuesta de personero de colegio, pero hoy es una realidad para miles de niños, familias, cartageneros y visitantes que convertirán este espacio en el nuevo corazón de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.
Como parte integral del proceso, que requirió de la articulación de la Alcaldía de Cartagena, más de 100 familias que antes habitaban entre tugurios ahora viven en hogares dignos, más de 100 antiguos caballos cocheros de las entonces llamadas caballerizas fueron puestos en adopción y, tras la puesta en marcha de las carrozas eléctricas, 150 familias derivan su sustento de coches autónomos propios y con un patio taller dispuesto para su mantenimiento y custodia permanente, también ubicado en el complejo.
El acto inaugural de Nuevo Chambacú Ligas Mayores contó con la presencia de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez; en el marco de duelos centrales protagonizados por Barú FC –de Barú Pueblo— frente Cartagena FC, en la nueva cancha de fútbol 11; y con el corregimiento de Bocachica contra el Club Pelota Caliente en el estadio de sóftbol.
Así es la Fase 2 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú
Alberga disciplinas como fútbol, sóftbol, voleibol y microfútbol, además de la recuperación del skatepark como punto de encuentro para quienes practican ese deporte urbano.
La cancha múltiple ahora permite desarrollar actividades de voleibol y microfútbol, mientras que los dos grandes escenarios para el sóftbol y fútbol 11 incorporan graderías y espacios técnicos destinados al desarrollo de competencias y actividades deportivas. El proyecto también incluyó zonas de urbanismo, de estancia, parqueaderos y espacios de apoyo.
Unido a la a Plaza de Variedades y el Parque Espíritu del Manglar, también destaca la conexión inédita por medio de un puente con el Nuevo Puerto Duro, donde ahora reposan las Letras de Cartagena, un mirador para locales y visitantes con la Laguna de Chambacú a cuestas.
Además, en el mismo entorno, un nuevo embarcadero para ‘Las Chambaculeras’ y la India Catalina como testigo.
Se destaca una vista alrededor del ecosistema de manglar y conexiones peatonales que permitirán integrar el complejo deportivo con su entorno. El proyecto ambiental fue planteado para conservar el manglar existente y generar recorridos que permitan disfrutar este espacio natural, en armonía con las lagunas de El Cabrero y Chambacú.