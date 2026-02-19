Celsia aprueba dividendo de $900 por acción y convoca Asamblea

Celsia presentará a la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2025, período en el que la utilidad neta ascendió a $426.548 millones.
La propuesta contempla, en primer lugar, destinar $42.654 millones a la reserva legal y $383.894 millones a la reserva ocasional para mantenimiento del patrimonio.
De esta última se apropiarán $335.069 millones para decretar dividendos en efectivo sobre las 372.299.999 acciones ordinarias actualmente en circulación.
Dividendo de $900 por acción
El dividendo propuesto asciende a $900 por acción. Sin embargo, el esquema de pago variará según la participación accionaria.
Los accionistas que posean menos del 1% del total de acciones recibirán el pago completo en una sola cuota el 9 de abril de 2026.
En contraste, quienes tengan el 1% o más del capital recibirán el dividendo en cuatro cuotas iguales de $225 por acción, que se pagarán el 9 de abril de 2026, el 9 de julio de 2026, el 8 de octubre de 2026 y el 14 de enero de 2027.
La compañía precisó que los dividendos se causarán una vez sean decretados por la Asamblea y que el tratamiento tributario —gravado o no gravado— se determinará conforme al artículo 49 del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias, aplicando las respectivas retenciones.
Impacto del proceso de desliste
En el comunicado, la empresa recordó que se encuentra adelantando el proceso de cancelación de la inscripción de sus acciones ordinarias en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), en línea con la autorización otorgada por la Asamblea extraordinaria del pasado 16 de enero de 2026.
Mientras la acción permanezca inscrita, aplicará la regulación del mercado de valores en materia de periodo ex–dividendo, conforme al Decreto 4766 de 2011 y al Reglamento General de la BVC. Esto implica que las negociaciones realizadas dentro del periodo ex–dividendo no otorgan al comprador el derecho a percibir los dividendos pendientes de pago.
No obstante, una vez se formalice la cancelación de la inscripción en el RNVE y en la BVC, las cuotas restantes del dividendo se pagarán bajo las reglas aplicables a sociedades no inscritas, según lo previsto en los artículos 418 y 455 del Código de Comercio, y dejará de aplicar la regulación propia del mercado de valores.
Por otro lado, Celsia convocará reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el 19 de marzo de 2026, a las 11:30 a.m., en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Calle 15 No. 29B – 30, Autopista Cali – Yumbo.