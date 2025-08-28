Con el 42 % de participación en el mercado, Compensar mantiene su liderazgo en el sector cajas de compensación

En medio de un entorno marcado por la polarización, la violencia política, la persistencia de la desigualdad y las tensiones globales; durante el primer semestre de este año, Compensar tuvo un balance positivo con un crecimiento sostenido en varios de sus indicadores: cerró el periodo con 108.556 empleadores afiliados, lo que representa un incremento del 2.4 % con respecto al 2024, que a su vez apalancó un aumento del 7 % en los aportes que recibe la Caja para destinarlos a programas y servicios que benefician a 2.8 millones de personas afiliadas, entre trabajadores y beneficiarios (87 % en categorías A y B).
“Pese a los constantes desafíos y una coyuntura retadora a nivel social, político y económico, mantuvimos el propósito con el que nacimos hace 46 años y también el liderazgo en el sector, con cerca del 42 % de participación en el mercado; que no sería posible sin el reconocimiento, la confianza y el respaldo de nuestros diversos grupos de interés”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.
Apoyo económico
Consciente de la disminución en la capacidad del gasto de los hogares colombianos, en los primeros seis meses del 2025 la entidad brindó distintas alternativas de apoyo económico para que las personas capitalizaran recursos en proyectos que promueven su bienestar.
En ese sentido, entregó $439.000 millones en diferentes modalidades de subsidio; y desembolsó 83.400 créditos por $257.000 millones, el 81 % a afiliados en categorías A y B, “justamente, hace poco tuvimos una nueva emisión de titularización por $90.000 millones, para que en lo que resta del año podamos seguir ampliando el acceso al crédito, especialmente para quienes devengan menos recursos”, agregó Vásquez.
De igual manera, 3.600 estudiantes de la UCompensar se vieron beneficiados en el primer semestre con becas hasta por el 75 % del valor de la matrícula, por un monto total de $6.400 millones; así como 809.730 personas, con ahorros por $47.278 millones en establecimientos aliados.
Con respecto al segmento de las empresas, la caja colocó créditos por una suma superior a los $12.000 millones, en la línea de Microcrédito Empresarial; y mediante su Plataforma de Bienestar Integral Empresarial, contribuyó a mejorar los objetivos de productividad, competitividad e innovación de 1.500 MiPymes con el fin de que, en palabras de su director, “sigan siendo generadoras de empleo, progreso, desarrollo y bienestar para el país”.
Impacto social
Entre enero y junio, en alianza con diferentes constructoras, la entidad construyó 5.400 unidades habitacionales, entregó 470 y adjudicó cerca de 5.200 subsidios, facilitándoles a las familias la consolidación de un patrimonio que les garantice un lugar digno para vivir. En materia de empleo, ayudó a ubicar laboralmente a más de 52.400 personas a través de su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial, de ellas 122 fueron en el exterior a través de su servicio transnacional de empleo.
Para el mismo periodo, atendió a 204.000 usuarios por medio de su oferta en educación; un frente desde el que también impactó a 26.500 niños mediante el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y a 30.000 más con el Programa Jornada Escolar Complementaria.
Así mismo, registró más de 2 millones de asistentes en los servicios de recreación, deporte y cultura; destacándose la XXV Olimpiada Fides Compensar, que congregó a más de 1.000 deportistas con discapacidad, 900 voluntarios y 25.000 espectadores; e igualmente la Carrera Atlética Compensar que, en su cuarta edición, reunió a 6.000 corredores de todas las edades.
Otro de los hitos representativos de la gestión de Compensar este año es la inauguración del nuevo campus de su fundación universitaria, una infraestructura de 29.587m2, distribuidos en 15 pisos y 2 sótanos, ubicado en la Av. 68 con calle 68 en Bogotá, concebido para eliminar las barreras entre la academia y el sector productivo.
Gestión en salud
Actualmente, Compensar Salud cuenta con 1.7 millones de afiliados al Plan de Beneficios en Salud y 255.173 en el Plan Complementario. Adicionalmente, en este ámbito, durante el primer semestre, llevó a cabo 26 millones de actividades que equivalen al 74 % de las realizadas entre Caja y Salud, incluyendo 3.4 millones de consultas de medicina general y especializada, 534.000 atenciones en urgencias y más de un millón de acciones de promoción y prevención.
Por otro lado, benefició a 53.678 personas mediante los diferentes programas de su Ecosistema de Bienestar Integral, que combina servicios de caja y salud en la atención. En paralelo, la entidad anunció que también tendrá medicina prepagada, un producto con el que espera seguir cuidando, de forma integral, la salud de los colombianos.
“Seguiremos acompañando a las personas, familias, comunidades y empresas, entendiendo sus necesidades e incluso anticipándonos a sus expectativas, porque más que una Caja somos una Plataforma de Bienestar Integral, lo cual implica brindarles alternativas que les permita afrontar de la mejor manera cada desafío, sumando esfuerzos con aliados que les agreguen valor y que compartan nuestra filosofía de construir un mejor país para todos”, concluyóCarlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.