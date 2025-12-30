Salario mínimo en Colombia

Trabajadores en Colombia con salario mínimo, como empleadas domésticas, valdrían casi $36 millones al año desde 2026

Con el nuevo ajuste salarial, contratar a un trabajador con salario mínimo tendría un costo mensual para las empresas cercano a los $3.000.000

Salario mínimo 2026
Salario mínimo 2026 en Colombia/Foto: tomada de istockphoto.com - Andrzej Rostek

Luego de que no se lograra concertar una cifra en la mesa tripartita, el Gobierno Nacional definió que el salario mínimo para el 2026 tendría un ajuste del 23 %. De esta manera, esta retribución pasará de $1.423.500 a $1.750.905.

El Ejecutivo también estableció que el auxilio de transporte será de $249.095, por lo que, al hacer el cálculo conjunto, el total de esta remuneración para el año que comienza será de $2.000.000. 

No obstante, el ingreso mensual del trabajador es solo una parte de la ecuación. Para las empresas, el ajuste de este salario implica otros gastos, incluyendo aportes obligatorios y otras prestaciones sociales señaladas por la ley. 

Con el nuevo incremento salarial, esto es lo que le costaría a un empleador contratar a un trabajador que devenga el mínimo en Colombia.

Salud, pensión y ARL

La Ley 1122 de 2007 establece el monto que deben destinar los trabajadores para cotizar en el Sistema General de Seguridad Social, independientemente de si reciben un salario mínimo o más. 

En lo que se refiere a salud, la normativa menciona que esta cotización corresponde al 12,5 % del salario mensual. De este porcentaje, el pago del 8,5 % está a cargo del empleador y el 4 % del empleado. Tomando como base la nueva remuneración mínima, los pagos serían de $148.826 (empleador) y de $70.036 (trabajador).

En materia de pensiones, el aporte es del 16 % (12 % del empleador y 4 % del trabajador). En este caso, los costos para 2026 rondarían los $210.108 y los $70.036, respectivamente. 

La legislación laboral también señala que el contratante es el encargado de realizar la afiliación de sus colaboradores a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y el valor de la contribución se define con base a las actividades que realiza, por lo que varía entre el 0,52 % ($9.104) y el 6,9 % ($120.812).

Además del salario mensual, el empleador asume otros costos laborales
Además del salario mensual, el empleador asume otros costos laborales. Foto: Carlos Andrés Ruiz Palacio – Pixabay

Prestaciones y contribuciones parafiscales

Mensualmente, los empleadores también deben responder con una lista de contribuciones obligatorias por cada trabajador que tengan en su nómina. Aquí se incluyen pagos a las Cajas de Compensación Familiar (CCF), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Esta aportación es equivalente a un 9 % que se distribuye de la siguiente manera: 4 % para las CCF ($70.036), 3 % para el ICBF ($52.527) y 2 % para el Sena ($35.018). En el caso del mínimo, el cálculo total equivale a $157.581.

Por otro lado, están las prestaciones que se le otorgan al colaborador como la prima de servicios, las cesantías y las vacaciones. En los dos primeros casos, esos aportes tienen un porcentaje cercano al 8,33 % ($166.000), los intereses de las cesantías del 1 % ($20.000) y  del 4,17 % ($73.012) para las vacaciones. 

En lo asociado a la dotación, y si aplica, el porcentaje es del 5 %, que con el ajuste salarial es equivalente a $87.545.

Considerando todo lo anterior, para una empresa o empleador los costos laborales mensuales por un trabajador con un sueldo mínimo rondarían $3.038.176. Al hacer la suma correspondiente a los doce meses del año, el dato ascendería a cerca de $36 millones y, con relación al año anterior, la diferencia sería de alrededor de $6 millones. 

Las reacciones en torno a este aumento han sido variadas. Por un lado, las centrales obreras resaltan que este ajuste dignifica a los trabajadores de más bajos ingresos, mientras que desde otros frentes se ha señalado el impacto que un incremento de esta magnitud podría tener en materia inflacionaria y de generación de empleo. 


