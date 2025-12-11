Dimayor aprueba el traslado de ciudad de otro equipo histórico del fútbol colombiano

La Asamblea de Dimayor aprobó el traslado del Atlético Huila al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, decisión que pone fin a 35 años de historia del club en Neiva. La votación se dio en Medellín, donde los 36 equipos del fútbol profesional colombiano analizaron la solicitud del Grupo Independiente, propietarios del club.
Aunque Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío y Orsomarso manifestaron inicialmente su oposición, la propuesta terminó recibiendo el aval para hacerse oficial desde la temporada 2026.
El cambio implica que el nuevo equipo, que pasaría a llamarse Yumbo del Valle, disputará sus partidos en el estadio Raúl Miranda. Se trata de un escenario con capacidad menor a la del Guillermo Plazas Alcid, que fue cerrado por fallas estructurales y dejó al Huila sin un estadio apto para el calendario de 2025.
La situación obligó a la directiva a buscar alternativas en otras ciudades, incluyendo Garzón, donde la Alcaldía ofreció un escenario para hasta 10.000 espectadores, según información divulgada por autoridades locales.
El cierre del Plazas Alcid y la imposibilidad de ascender en 2025 aceleraron la decisión del Grupo Independiente, que controla también el Independiente del Valle de Ecuador. Para la Dimayor, el traslado resuelve un problema logístico de corto plazo, pero abre un debate sobre la pérdida de tradición en el fútbol colombiano.
Un cambio estructural para el FPC desde 2026
La votación de la Dimayor implica que a partir de 2026 el Valle del Cauca tendrá un nuevo equipo profesional, mientras Neiva quedará sin representación en el fútbol de primera y segunda división.
El Atlético Huila había cumplido recientemente 35 años de historia, con dos subtítulos en 2007 y 2009 y más de 20 participaciones en la Liga y el Torneo BetPlay. El traslado supone también un eventual cambio de razón social, una decisión que quedará en manos de los actuales dueños.
La posible denominación, Yumbo del Valle, se alinea con la marca del grupo ecuatoriano, que opera un modelo corporativo similar en la región. El equipo jugará en un estadio cuya infraestructura deberá ser evaluada por la Dimayor antes de recibir aval para competencias oficiales.