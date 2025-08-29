EA Sports FC 26 firma con la FA de Inglaterra y se refuerza con más de 300 socios globales

EA Sports ha firmado una asociación con The Football Association (FA), lo que lo convierte en socio oficial de las selecciones masculina y femenina de Inglaterra. Este acuerdo, sumado a otras licencias clave, forma parte de la estrategia para el lanzamiento de EA Sports FC 26, previsto para el 26 de septiembre de 2025. La meta es consolidar la autenticidad del videojuego a través de licencias exclusivas que lo diferencien de sus competidores.
La estrategia de licencias de la compañía se ha expandido. Recientemente se confirmó la incorporación de clubes como el Bayern Múnich y el Chelsea Women. Además, se renovaron acuerdos con competiciones de fútbol femenino de alto nivel, incluyendo la Women’s Super League, la Arkema Première Ligue, la UEFA Women’s Champions League y la UEFA Women’s European Championship.
EA Sports también extendió convenios con equipos como el Atlético de Madrid, River Plate y Racing Club, y con ligas como la escocesa y la Pro League belga. Con estos movimientos, EA Sports ahora cuenta con más de 300 socios globales.
EA Sports FC 26 promete una experiencia inmersiva que incluye más de 20.000 jugadores, 750 clubes y selecciones, 120 estadios y 35 ligas. La compañía ha priorizado el realismo desde que finalizó su asociación con la FIFA en 2023. El enfoque se centra en garantizar exclusividad en torneos y equipos. Esto ha convertido las licencias en una herramienta de posicionamiento global para clubes y ligas, que las ven como un punto de contacto clave con audiencias jóvenes, pues muchos aficionados de las nuevas generaciones descubren a sus ídolos a través de la pantalla.
Precios y fecha de lanzamiento en Colombia
El lanzamiento de EA Sports FC 26 también tendrá un impacto en el mercado colombiano de videojuegos. La versión Ultimate Edition del juego se lanzará con acceso anticipado el 19 de septiembre de 2025. Para esta versión, los precios de preventa pueden superar los $439.000. La Edición Estándar, con fecha de lanzamiento general del 26 de septiembre de 2025, se comercializa en un rango de precios que ronda los $299.000 para consolas como Xbox.
Recomendado: Atención, ‘gamers’: EA Sports FC 26 llegará a Colombia con precios desde $180.000: ¿Cuándo estaría disponible?
Para otras plataformas, se estima que los precios de la Edición Estándar oscilan entre $180.000 y $280.000, dependiendo de la consola. Estos precios reflejan el valor que los jugadores otorgan a las ventajas competitivas y al contenido adicional. Se espera que los precios de las copias físicas se reduzcan en temporadas de rebajas como el ‘Black Friday’.
La estrategia de EA Sports se enfoca en mantener la fidelidad de los usuarios a través del realismo y la cantidad de licencias, consolidando su posición en el mercado global antes de la llegada de la nueva versión.