Encuesta CNC: De la Espriella, Miguel Uribe y Fajardo lideran intención de voto para Presidencia de Colombia

La carrera presidencial se perfila como un intenso pulso entre la derecha y la izquierda, con un centro que lucha por hacerse un espacio, según la más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría.
La medición ‘Línea de base conocimiento e imagen de precandidatos y medición de algunos escenarios de intención de voto’ reveló que los punteros son Abelardo De la Espriella (derecha), Iván Cepeda (izquierda) y Sergio Fajardo (centro).
El abogado Abelardo De la Espriella lidera la intención de voto general con un 15,8 %. Sin embargo, su fuerza está principalmente concentrada en las ciudades principales, donde alcanza un notable 18,3%.
Miguel Uribe Londoño se ubicó en la segunda posición con 11,1 % en total, en las ciudades capitales, 6,2 % y el resto del país, 13,1 %.
En la izquierda, Iván Cepeda (10 % total) muestra mayor respaldo (17,5 %) de las ciudades principales. Por su parte, Sergio Fajardo (10,6 % total) logra un significativo 12,7% en las grandes urbes, consolidando su posición en el centro político.
El factor geográfico y el voto fuera de las grandes ciudades
Un hallazgo crucial es la disparidad poblacional y el comportamiento del voto. Si bien las ciudades principales concentran un porcentaje importante de la opinión, el «Resto» del país, que representa el 70,5 % del total de entrevistados (960 de 1.803) mueve la balanza.
Candidatos como Miguel Uribe Londoño capitalizan el voto fuera de las ciudades, en el resto del país tiene 13,1 %, ubicándose en segunda posición, superando significativamente su 6,2 % en las ciudades principales.
El escenario de segunda vuelta, el más probable
El Centro Nacional de Consultoría concluye que el camino a la Casa de Nariño será largo y la comunidad de candidatos de derecha (22,9 %) y la de izquierda (21,3 %) son las más grandes, mientras que la del centro se queda atrás (5,9 %).
“No se ve posibilidad de una victoria en primera vuelta. En este momento parece más probable un enfrentamiento en segunda vuelta de la derecha y de la izquierda”, concluye el CNC.
A continuación, podrá ver ficha técnica y encuesta completa en este enlace.