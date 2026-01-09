Estos son los productos y servicios que impactarán el bolsillo de ciudadanos tras cifra de inflación

Tras la expedición del decreto que fijó el salario mínimo en Colombia para 2026 en $1.750.905, decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro, se despertó un amplio interés entre la ciudadanía y los analistas económicos respecto al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador es determinante no solo para entender la evolución de la inflación, sino también para anticipar los ajustes que tendrán numerosos bienes y servicios que hacen parte del gasto cotidiano de los hogares.
La expectativa es comprensible: el IPC permite dimensionar con mayor precisión el impacto real del aumento de los precios sobre el poder adquisitivo, especialmente en un contexto en el que el incremento del salario mínimo busca compensar, al menos en parte, la pérdida de capacidad de compra acumulada en los últimos años.
En este escenario, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer que la inflación en Colombia cerró 2025 en 5,10 %, una cifra inferior a la registrada en 2024. El dato confirmó una desaceleración moderada en el ritmo de crecimiento de los precios y fue recibido como una señal relevante dentro del panorama macroeconómico nacional. Diversas proyecciones del mercado advertían que la inflación podría ubicarse por encima de ese nivel, debido a factores como la persistencia de presiones externas, la volatilidad de los mercados internacionales y los ajustes internos en materia fiscal y laboral. Por ello, el resultado final fue interpretado como una moderación, aunque todavía distante del rango meta fijado por las autoridades monetarias.
El DANE ha reiterado que el IPC es una herramienta esencial para medir la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. Este indicador no solo permite identificar periodos inflacionarios, sino también analizar cuáles sectores presentan mayores incrementos y cómo se comporta la economía en su conjunto. Asimismo, el IPC sirve como referencia para realizar comparaciones internacionales, facilitando la lectura del desempeño económico del país frente a otras economías de la región y del mundo. Esta información resulta clave para la formulación de políticas públicas, la toma de decisiones empresariales y la planificación financiera de las familias.
Uno de los aspectos que más inquieta a la población tras la publicación del dato de inflación es el impacto directo que el IPC tiene sobre el costo de vida. Según el DANE, una amplia gama de productos y servicios se encuentra indexada a este indicador, lo que implica que sus incrementos anuales se calculan con base en el porcentaje de inflación. Este mecanismo busca mantener una cierta proporcionalidad en los ajustes de precios, evitando aumentos desmedidos y contribuyendo a una regulación más equilibrada entre consumidores y proveedores. Sin embargo, para los hogares, especialmente aquellos con ingresos fijos o limitados, estos incrementos representan una presión adicional sobre el presupuesto mensual.
¿Cuáles son los productos y servicios que suben con el IPC?
Entre los rubros más relevantes que se ajustan con el IPC se encuentra el canon de arrendamiento de vivienda, uno de los gastos fijos de mayor peso para millones de familias en el país. A esto se suman los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía eléctrica y gas, cuyos costos suelen reflejar las variaciones inflacionarias. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas, componentes esenciales de la canasta básica, también están estrechamente ligados al comportamiento del IPC, lo que explica por qué cualquier aumento en este indicador se percibe de manera inmediata en los mercados y supermercados.
El sector educativo es otro de los ámbitos sensibles a la inflación. Las matrículas y pensiones de las instituciones privadas se actualizan anualmente con base en el IPC, lo que incide de forma directa en los costos de acceso a la educación para miles de hogares. De igual manera, el transporte es un componente relevante, ya que diversas tarifas y servicios asociados pueden experimentar ajustes conforme al porcentaje de inflación reportado oficialmente. Estos incrementos, aunque graduales, se acumulan y terminan teniendo un impacto significativo en la economía familiar.
Recomendado: Inflación en Colombia en 2025 sorprendió a la baja, pero las perspectivas de 2026 siguen ‘asustando’ al mercado
Además de los rubros mencionados, existen otros bienes y servicios cuyos precios se ajustan con base en el IPC. Entre ellos se encuentran las bebidas alcohólicas, como la cerveza, el aguardiente y el whisky; los productos derivados del tabaco; las prendas de vestir y el calzado; así como los servicios de salud. También se incluyen los servicios de comunicación e información, la recreación y la cultura, además de los costos asociados a hoteles y establecimientos gastronómicos. En conjunto, estos ajustes reflejan cómo la inflación permea prácticamente todos los aspectos del consumo cotidiano.
¿Cómo impacta el IPC el bolsillo de los ciudadanos?
Para profundizar en el impacto del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos, Henry Amorocho Moreno, consultor y docente universitario en temas de hacienda pública y economía, explicó en diálogo con Valora Analitik que uno de los factores más relevantes es la forma en que se ha venido comportando el gasto público. Según el experto, existe una fuerte vinculación entre el crecimiento del gasto de funcionamiento y el impulso al consumo, lo que ha afectado la dinámica de la inversión privada, la cual habría pasado del 22 % al 17 %. A esto se suma una disminución en la inversión pública, evidenciada en la existencia de más de 20 billones de pesos en apropiaciones que no se ejecutaron y que estaban destinadas, en su mayoría, a proyectos de inversión.
Amorocho señaló que esta situación refleja una economía que consume más de lo que produce, un fenómeno que incide directamente en el alza de los precios. A su juicio, el nivel elevado del gasto público, junto con otras decisiones recientes, ha contribuido a mantener presiones inflacionarias. Entre estos factores mencionó el incremento del salario mínimo en 23,7 %, la aplicación de una cláusula de escape para aumentar el endeudamiento y la compra de títulos por parte del Estado por más de 23 billones de pesos. Estos elementos, combinados, generan un entorno en el que la inflación encuentra dificultades para converger rápidamente hacia la meta establecida.
El experto también advirtió que, con el dato oficial del DANE que fija la inflación en 5,1 %, se verán afectados de manera inmediata bienes y servicios especialmente sensibles a comienzos de año. Entre ellos se destacan los arriendos y las matrículas educativas, dos obligaciones que concentran una parte importante del gasto de los hogares y frente a las cuales existe una alta expectativa y preocupación. Amorocho explicó que muchas personas no lograron cumplir con estos pagos a finales de año, debido a que primas y otros ingresos salariales se recibieron de manera tardía, lo que llevó a postergar compromisos financieros que ahora deberán asumirse con los nuevos ajustes inflacionarios.
Asimismo, el consultor hizo énfasis en otros puntos sensibles, como el aumento de los peajes, que impacta directamente los costos del transporte y, de forma indirecta, los precios de bienes y servicios. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) también se ajusta con base en la inflación, al igual que diversas multas y sanciones que, aunque algunas ya fueron desindexadas, en otros casos siguen atadas al IPC. Estos incrementos, aunque individuales puedan parecer moderados, en conjunto representan una carga adicional para los ciudadanos.
Finalmente, Amorocho recordó que, pese a la leve reducción entre la inflación de 2024 y la de 2025, el país no logró ubicarse dentro del rango meta del 3 %. Esta situación plantea desafíos importantes para el Banco de la República, que podría enfrentar dificultades para reducir de manera significativa la tasa de intervención. Incluso, el experto no descartó la posibilidad de que, en los primeros meses del año, la tasa pueda incrementarse hasta en 1,75 puntos porcentuales, acercándose al 11 %, para luego iniciar un descenso gradual hacia el 10 % al cierre del año. Este escenario dependerá, en buena medida, de la capacidad de las autoridades para contener los medios de pago y consolidar un proceso de desinflación más sostenido.