Fecha y hora del debut de James Rodríguez con Minnesota United: cuánto vale ir a verlo 

El debut de James Rodríguez con Minnesota United ya tiene día, hora y precios confirmados. La llegada del colombiano a la MLS no solo genera expectativa deportiva: también está moviendo la boletería en una franquicia que históricamente no ha sido protagonista del mercado internacional.
Minnesota United abrirá su temporada regular de la MLS el 28 de febrero frente a FC Cincinnati en el Allianz Field, en Saint Paul. El partido está programado para las 4:30 p. m. (hora local en Minnesota), lo que equivale a las 5:30 p. m. en Colombia, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre ambos países en esta época del año.
Para el mercado colombiano, ese detalle no es menor: el encuentro será en horario accesible para audiencia nacional y potencialmente con alta visibilidad televisiva y digital.
¿Cuánto vale ir al estadio para el debut de James Rodríguez con Minnesota United?
Según la plataforma oficial SeatGeek, los precios para el partido inaugural del Minnesota se ubican entre US$46 y US$60, dependiendo de la ubicación en el estadio. En pesos colombianos, tomando como referencia un dólar cercano a $4.000, los valores equivalen aproximadamente a:
- US$46 | $184.000
- US$48 | $192.000
- US$54 | $216.000
- US$57 | $228.000
- US$60 | $240.000
- Ubicaciones laterales: desde US$46 | $184.000
- Sectores más centrales: hasta US$60 | $240.000
Estos precios se mantienen dentro del rango promedio de la MLS para mercados intermedios. Sin embargo, la presencia de James podría generar presión en el mercado secundario, donde las entradas suelen aumentar a medida que se acerca el partido.
Además, el club anunció una promoción para los primeros 10.000 asistentes (entrega de gorro oficial), un incentivo que tradicionalmente acelera la venta anticipada.
El contrato de James: apuesta hasta el Mundial 2026
De acuerdo con el reporte de The Athletic, medio que entrevistó al colombiano tras su presentación oficial, James firmó un contrato hasta el Mundial de 2026, con opción del club para extenderlo hasta diciembre.
El acuerdo no se estructuró bajo la figura de “Designated Player”, lo que sugiere un contrato con límites salariales distintos a los grandes fichajes multimillonarios de la liga. Aunque no se han revelado cifras oficiales de su salario, el enfoque del acuerdo es claro: mantenerse competitivo en un año mundialista.
En la entrevista, James abordó las críticas que han acompañado su carrera: “Creo que, evidentemente, han habido más cosas buenas que malas en mi carrera. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia. Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”.
También fue contundente sobre su estado físico: “Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo”, lo que genera aún más expectativa sobre el nivel que mostrará en el partido inaugural ante FC Cincinnati, especialmente después de que no llenara las expectativas con las que llegó al León del fútbol mexicano.
Minnesota United entra en su décima temporada en la MLS y no es un club acostumbrado a fichar estrellas globales. La llegada de Rodríguez representa uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente de la franquicia.
Desde el punto de vista comercial, el fichaje puede impactar en venta de entradas, merchandising internacional, patrocinios regionales y globales y aumentar la audiencia de este club en América Latina y especialmente en Colombia.
James cuenta con más de 50 millones de seguidores en redes sociales y viene de ser elegido mejor jugador de la Copa América 2024, un activo de marca que trasciende lo deportivo.
El capitán de la Selección Colombia también se refirió a la presión que siente cuando representa al país y la expectativa que genera: “Cuando juegas para tu país es algo completamente diferente. Representas a tus raíces, a tus ancestros. Tienes que dar algo más”.
Su paso por la MLS es visto por muchos analistas como una plataforma para llegar en ritmo competitivo al Mundial 2026. Para Minnesota, el desafío será capitalizar el impacto mediático con resultados en cancha, y para James demostrar que su alto valor económico también se demuestra en la cancha, aspecto que no cumplió en el fútbol mexicano.
El 28 de febrero, a las 5:30 p. m. hora de Colombia, comenzará una nueva etapa para James Rodríguez. Las entradas ya tienen precio. El mercado empieza a reaccionar.