Gigante marca deportiva recurre a préstamos para afrontar profunda crisis económica

Puma activó una de las mayores operaciones financieras de su historia reciente para enfrentar su actual presión de liquidez. La compañía alemana de ropa deportiva anunció la firma de un préstamo puente por 500 millones de euros con Banco Santander, a través de su división Corporate & Investment Banking.
A eso se suman líneas de crédito adicionales confirmadas por 108 millones de euros. En total, el paquete de financiación supera los 608 millones de euros, según informó la propia empresa.
La operación llega en un momento clave para la marca deportiva, que enfrenta una caída sostenida en ventas y resultados negativos en 2025. Tanto el préstamo puente como las líneas de crédito tienen un plazo de dos años y buscan garantizar liquidez inmediata mientras Puma reorganiza su estructura de deuda y renegocia su financiación a largo plazo.
Además, la empresa confirmó que está trabajando en la refinanciación de su línea de crédito revolving por 1.200 millones de euros, con el objetivo de ampliar su flexibilidad financiera y su margen de maniobra operativo. Esta línea es una de las principales herramientas de financiación del grupo y resulta clave para sostener su operación.
El director financiero de Puma, Markus Neubrand, señaló que esta financiación permitirá avanzar en las prioridades estratégicas del grupo y respaldar su ambición de consolidarse como una de las tres mayores marcas deportivas del mundo, en un mercado dominado por Nike y Adidas.
Las ventas de Puma caen 8,5 % y presionan su balance
El movimiento financiero responde a un deterioro claro de los resultados operativos. Durante los primeros nueve meses de 2025, la marca deportiva Puma registró una caída del 8,5 % en ventas, junto con pérdidas superiores a 300 millones de euros, según cifras oficiales de la empresa.
En ese periodo, los ingresos alcanzaron 5.973 millones de euros, frente a 6.527 millones en el mismo lapso del año anterior. El resultado bruto se situó en 2.754 millones de euros, con un margen bruto del 46,1 %, lo que representa una contracción de 1,3 puntos porcentuales frente a 2024.
La presión sobre la rentabilidad ya tuvo consecuencias internas. Puma anunció recortes de plantilla y ajustes operativos en distintas áreas, en un intento por contener costos y preservar caja. La caída en ventas y márgenes afectó directamente la liquidez, obligando a la compañía a buscar financiación adicional para fortalecer su balance.
Anta Sports pone a Puma en el radar del mercado
El escenario financiero de Puma coincidió con un fuerte movimiento bursátil. Las acciones del grupo se dispararon hasta 13,2 % en la Bolsa de Fráncfort tras conocerse el interés de Anta Sports Products en una posible adquisición.
Anta Sports, propietaria de marcas como Fila, habría trabajado con un asesor para evaluar una oferta potencial por Puma, incluyendo la posibilidad de asociarse con una firma de capital privado. La reacción del mercado fue inmediata, en un año en el que la acción acumulaba una caída superior al 56 %.
Como resultado de ese desplome, la capitalización bursátil de Puma se redujo a cerca de 2.700 millones de euros, una cifra que contrasta con su posición histórica como uno de los grandes actores del sector. A modo de comparación, esa valoración es inferior al costo anual de patrocinio deportivo que manejan algunas ligas europeas de primer nivel.