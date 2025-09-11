Gloria Patricia Perdomo será la tercera ministra de las TIC en el gobierno Petro

Colombia ya conoce a su próxima ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Gloria Patricia Perdomo Rangel, quien será la tercera persona en ocupar esta cartera durante el gobierno de Gustavo Petro.
Rangel llega a reemplazar a Julián Molina, quien fue removido del cargo por decisión del presidente Gustavo Petro tras la derrota de María Patricia Balanta en la elección de magistrado de la Corte Constitucional.
Molina había llegado al ministerio como cuota del partido Alianza Verde, con el compromiso de respaldar al Gobierno en el Congreso; sin embargo, ese apoyo no se materializó y su salida fue inevitable.
La nueva ministra de las TIC es una ingeniera electrónica con amplia trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en Colombia. Con más de 15 años de experiencia profesional, ha combinado su formación académica en ingeniería, una especialización en telecomunicaciones móviles y una maestría en gerencia estratégica de tecnologías de información, con el ejercicio de cargos directivos y de asesoría en el sector público y privado.
Su carrera ha estado marcada por un fuerte vínculo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Desde 2011 ha ocupado distintos roles dentro de la entidad, primero como contratista y luego como profesional especializada. En 2014 asumió la subdirección de área, cargo en el que permaneció durante ocho años, liderando proyectos estratégicos relacionados con la transformación digital y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país.
Desde 2022 ejerció como asesora del Viceministerio de Transformación Digital, donde apoyó la formulación e implementación de políticas públicas y promover la innovación tecnológica en sectores productivos y sociales.
Antes de su paso por el sector público, Perdomo Rangel acumuló experiencia en el sector privado, desempeñándose como gerente comercial en compañías de telecomunicaciones como OSC Telecoms y TES América Andina Ltda., además de su paso por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
Esta mezcla de experiencia la lleva a ser la tercera persona durante el gobierno de Petro en ocupar el cargo.
