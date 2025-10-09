Google se une como patrocinador de los Juegos Olímpicos 2028 con una importante inyección de dinero

Google, el gigante tecnológico, ha oficializado su entrada como patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y del Team USA, el equipo olímpico y paralímpico de Estados Unidos.
La incorporación de Google se produce en un momento crucial, donde los organizadores de LA28 se han propuesto alcanzar la meta de US$2.500 millones en ingresos generados únicamente por acuerdos corporativos para la financiación del evento.
El presupuesto total de los Juegos de Los Ángeles 2028 asciende a US$6.900 millones, con un compromiso de financiarse exclusivamente con capital privado. Los patrocinios nacionales son la fuente principal de ingresos, y la suma del portafolio se acerca a los US$2.000 millones ya asegurados.
El ingreso de Google se suma a socios fundadores ya establecidos, como Delta Airlines, cuyo contrato de patrocinio fue valorado en US$400 millones y se extiende hasta 2028. Aunque los términos financieros específicos del acuerdo con Google no han sido revelados públicamente, la magnitud de la empresa lo posiciona como uno de los colaboradores de más alto valor estratégico y económico en la tabla de patrocinadores.
Pero la colaboración de Google no se limita a la inyección de capital. El acuerdo contempla la integración directa de tecnologías avanzadas, incluyendo la Inteligencia Artificial (IA) y los servicios de Google Cloud. Estas herramientas están destinadas a operar en conjunto con el conglomerado de medios NBCUniversal, que posee los derechos de transmisión en Estados Unidos.
La tecnología de Google se enfocará en optimizar dos pilares fundamentales: mejorar la experiencia de los aficionados mediante soluciones digitales y elevar el rendimiento de los atletas a través del análisis de datos.
La infraestructura Cloud que moverá la operación olímpica
Los servicios en la nube de Google buscarán estandarizar y escalar las operaciones logísticas y de personal, asegurando la fluidez de un evento que, históricamente, ha enfrentado problemas de sobrecostos. Los organizadores de LA28 prometieron un presupuesto austero basado en infraestructuras ya existentes, como el SoFi Stadium y el Memorial Coliseum.
La plataforma de Google Cloud ofrecerá la escalabilidad necesaria para manejar picos de tráfico de datos en tiempo real, desde la seguridad de los recintos hasta la distribución de contenido masivo a través de las plataformas de NBCUniversal.
La aplicación de la Inteligencia Artificial se extenderá al análisis de desempeño deportivo del Team USA. Google ya ha demostrado el impacto de la IA en otros deportes, como la optimización de estrategias y la prevención de lesiones en clubes de fútbol, facilitando la toma de decisiones basada en datos biométricos y de rendimiento.
En LA28, la tecnología de Google se convierte en un activo de entrenamiento que busca afinar la preparación de los atletas estadounidenses, marcando una curiosidad real en el deporte olímpico: el rendimiento de los atletas estará directamente ligado a la capacidad de una plataforma de ‘machine learning’ para identificar patrones de mejora y riesgo.