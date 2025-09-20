Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se correrá en medio de importante noticia: Hora y canales en Colombia

Este fin de semana la Fórmula 1 vivirá el Gran Premio de Azerbaiyán, con una sesión de clasificación que dejó varias sorpresas y colocó a Red Bull en la primera posición para la carrera que se vivirá este domingo 21 de septiembre.
Durante las pruebas de clasificación Max Verstappen (Red Bull) consiguió la pole position, frustrando el intento de Carlos Sainz (Williams) de quedarse con una mejor posición, en una sesión marcada por los incidentes y por el accidente del líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).
El piloto de Red Bull sumó su segunda pole consecutiva en una sesión interrumpida por seis banderas rojas, récord en la Fórmula 1, que alteraron el orden de la parrilla hasta el último minuto.
Lawson (Racing Bulls) mejoró en su última vuelta para quedarse con el tercer lugar, seguido de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, y del segundo Red Bull, conducido por Yuki Tsunoda.
Relacionado: ¿Cuánto vale un equipo de Fórmula 1?: McLaren lidera el ranking con cifra récord
Gran Premio de Azerbaiyán seguirá en el calendario
La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Azerbaiyán permanecerá en el calendario de carreras durante 4 años más, asegurando el futuro del evento hasta 2030.
Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, dijo: “Hay una energía increíble en la ciudad de Bakú y desde nuestro primer Gran Premio aquí en 2016, la Fórmula 1 ha recibido constantemente una bienvenida cálida y entusiasta del pueblo de Azerbaiyán”.
Relacionado: Audi y Adidas, la alianza alemana que sacudirá la Fórmula 1 en 2026
El Circuito de la Ciudad de Bakú, de 6 kilómetros de longitud, “pone a prueba a los pilotos con una combinación de curvas cerradas y técnicas, además de rectas amplias”, dice el sitio web de la F1.
El circuito debutó en el calendario de Fórmula 1 en 2016 como el Gran Premio de Europa, antes de convertirse en una cita permanente en 2017 como el Gran Premio de Azerbaiyán.
En 2024, el fin de semana de carreras recibió a aficionados de más de 70 países y registró una sólida audiencia televisiva, con más de 66 millones de espectadores a nivel mundial.
Horario y canales para ver el Gran Premio de Azerbaiyán en Colombia
El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá, en hora colombiana, a las 6:00 a.m. del domingo 21 de septiembre.
Para los amantes de la Fórmula 1 en Colombia, este gran premio y todas las otras competencias se podrán ver en ESPN, cuya transmisión también estará disponible en la plataforma de Disney+.
Además, quienes quieran estar al día con toda la información de la F1, podrán ver en tiempo real y con múltiples funciones, todas las carreras desde el servicio por suscripción que ofrece directamente la franquicia.