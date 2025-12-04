Juan Valdez anunció este 4 de diciembre su ingreso oficial a Brasil con la apertura de su primera tienda.
El nuevo espacio estará ubicado en el centro comercial más importante de Ribeirão Preto (Estado de São Paulo), ciudad reconocida por su tradición cafetera y ubicada en el corazón de la región de Alta Mogiana, referente mundial en la producción de arábica de alta calidad.
De acuerdo con la marca colombiana, esta llegada a Brasil será posible gracias a la alianza con un conglomerado de negocios del continente. “La experiencia de esta organización fortalecida con la adquisición de Gelato Borelli, la mayor franquicia de gelato artesanal del país, lo consolida como un aliado con la visión y la capacidad operativa necesarias para este nuevo capítulo”, dijo la compañía.
“La apertura de nuestra primera tienda Juan Valdez en Brasil es un momento profundamente emocionante para todos nosotros, ya que es el reconocimiento al origen colombiano en uno de los escenarios cafeteros más exigentes y apasionados del mundo”, comentó Camila Escobar, CEO de Juan Valdez.
Por su parte, Sebastián Mejía, chief commercial officer de Juan Valdez, afirmó, “Brasil es un mercado estratégico dentro de nuestro plan de expansión internacional, pues la escalabilidad que ofrece este territorio es clave para el crecimiento. Su dinamismo, competitividad y el creciente interés del consumidor por propuestas diferenciadas nos abren una oportunidad clara para seguir posicionando
Recomendado: El aroma de la expansión: Juan Valdez ya tiene fecha para su llegada a Brasil y anuncia una ‘flagship’ en Bogotá
Juan Valdez buscará seguir creciendo en Brasil
La decisión de avanzar con un punto de venta físico en Brasil, según la compañía, nació tras observar el crecimiento sostenido construido desde 2021, a través del canal retail.
“Hoy, con más de 658 puntos de venta en supermercados y una recordación cada vez mayor entre los consumidores locales, la marca da un paso clave en su expansión: abrir un espacio propio donde los brasileños puedan vivir la experiencia completa del café premium 100 % colombiano”, expuso la marca.
Dicho esto, el plan de expansión en Brasil contempla alcanzar cerca de 300 tiendas Juan Valdez en un periodo de siete años, con un enfoque en el estado de São Paulo. Este crecimiento se desarrollará a través de un modelo de subfranquicias que permitirá trabajar con operadores locales que conocen a profundidad las particularidades de ese territorio.
Vale mencionar que la propuesta de valor con la que Juan Valdez llega al país suramericano con nuevas referencias como Mujeres Cafeteras y Origen Huila, junto a microlotes como Bourbon Rosado y ediciones de lujo como Geisha, consolidando una oferta diferencial para este nuevo mercado.