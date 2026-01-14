Juan Valdez sigue poniendo el foco en nuevos mercados alrededor del mundo y este 14 de enero se dio la apertura de la primera tienda en una de las ciudades más grandes de China.
El anuncio lo hizo el embajador de ese país en Colombia, Zhu Jingyang, a través de su cuenta de X con una publicación que decía: “Vamos, ¡a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghái”.
El funcionario tomó como referencia un cartel de una imagen tomada por Xiaohongshu, una plataforma china especializada en comercio, en la que se exponía: “Marca nacional de cafés proveniente de Colombia, toda la línea es 100 % café arábica lavado. Primera tienda en China en colaboración de la marca”.
Pese a las publicaciones, Juan Valdez aún no se ha referido a la noticia oficialmente, pero Valora Analitik pudo confirmar que el nuevo punto es una realidad y que mañana se hará el anuncio por parte de la empresa y el gremio cafetero.
El interés de Juan Valdez en China
La marca colombiana viene manifestando desde hace varios meses su intención de arribar al continente asiático, donde existen grandes oportunidades de consumo.
A mediados del año pasado, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) había destacado la relevancia de China para el café colombiano partiendo del incremento en el consumo que se registrado en ese país en el tiempo reciente. Y es que en los últimos dos años se pasó de vender 120.000 sacos de café colombiano a 190.000 en esa Nación.
Según cifras del gremio, además, el mercado chino está en desarrollo para el consumo del café, pues es una bebida que en ese país viene creciendo a una tasa de 14 % cada año.
En declaraciones oficiales, la presidente de Juan Valdez, Camila Escobar, también ha hecho mención al tema. El año pasado dijo que la marca buscaba entrar a China con la codificación de productos Juan Valdez en supermercados físicos y online, previo a la apertura de tiendas.
Y es que si bien ese ingreso a supermercados ya parece estarse dando, con la publicación del embajador del día de hoy, al parecer la marca estaría rediseñando la estrategia, apostándole también a los puntos físicos.
Lo cierto es que, solo en Shanghái existen más de 24,8 millones de habitantes, lo que abre inmensas oportunidades para el café colombiano, que podría ampliar significativamente su presencia en los próximos años en ese país.
Además de China, en 2014 Juan Valdez había anunciado su ingreso a Corea del Sur y Malasia, como los primeros mercados asiáticos a los que había ingresado.