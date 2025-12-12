Junior vs. Tolima: Arranca la final del fútbol colombiano con valores de nóminas muy parejos

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima abren esta noche la final del fútbol colombiano en el estadio Metropolitano. Los dos equipos llegan con plantillas de alto valor en el mercado, según cifras actualizadas de Transfermarkt, que muestran una diferencia entre ambos clubes: Junior registra un valor total de 15,7 millones de euros, mientras Tolima alcanza 13,6 millones de euros.
La diferencia de valores no es amplia, pero sí suficiente para que el equipo ‘Tiburón’ figure entre los planteles más costosos del país este año, solamente detrás de Atlético Nacional y de América de Cali. El partido de ida se disputará hoy a las 8:00 p.m. y la vuelta será el martes 16 de diciembre en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, a las 7:30 p.m.
De ganar el título, Junior sumaría su estrella número once en el fútbol colombiano. Tolima, por su parte, alcanzaría su cuarta estrella, consolidándose como uno de los proyectos deportivos más estables de los últimos cinco años.
En Junior, el jugador más valioso es José Enamorado, tasado en 1,4 millones de euros, seguido por Deiber Caicedo y Jesús Rivas, ambos con valor de 1 millón de euros. El club también cuenta con jugadores como el portero uruguayo Mauro Silveira y Bryan Castrillón, cada uno con 900.000 euros, como destacados por su valor y su rendimiento.
Tolima, por su parte, tiene al futbolista más costoso de la final: el portero uruguayo Cristopher Fiermarín, con un valor de 1,5 millones de euros. Le siguen Brayan Rovira y Samuel Velásquez, cada uno con 900.000 euros, además de jugadores como Gonzalo Lencina, Junior Hernández y Jersson González, tasados en 800.000 mil euros cada uno.
Aunque Junior supera el valor total de la plantilla, Tolima posee un jugador de mayor valor individual y una estructura que combina futbolistas jóvenes con experiencia en finales recientes.
¿Cómo llegan Junior y Tolima a la definición del fútbol colombiano?
El valor total de Junior alcanza 15,75 millones de euros, mientras Tolima suma 13,60 millones, una diferencia cercana a los 2,1 millones. Aunque la brecha es moderada, refleja tendencias económicas distintas. Junior ha mantenido un nivel de inversión estable desde 2023, año en el que fue campeón en diciembre con una plantilla estimada en 15,75 millones, cifra similar a la actual.
Tolima, que fue campeón por última vez en 2021, contaba en ese entonces con un plantel valorado en 13,60 millones, casi igual al registro actual. Esto muestra que el club ‘Pijao’ ha sostenido su estructura económica, manteniéndose competitivo sin ampliaciones significativas en el costo de su nómina.
El equipo tolimense, dirigido por Lucas González, terminó segundo en el ‘Todos contra Todos’ con 38 puntos, mientras que Junior, comandado por el técnico ‘charrúa’ Alfredo Arias culminó en la quinta posición con 35 unidades. Números muy parejos de cara a lo que será el doble duelo que definirá la estrella de Navidad.
Los campeones y el valor de sus plantillas: así se han movido las cifras en el FPC
Los valores de las plantillas de los campeones recientes del fútbol colombiano reflejan diferencias amplias entre proyectos deportivos. Atlético Nacional aparece como el club con las nóminas más costosas: en 2024, el equipo campeón del segundo semestre tenía un valor de 23,15 millones de euros, una cifra muy superior al promedio del fútbol colombiano.
En 2022, Nacional también fue campeón con una plantilla estimada en 23,45 millones, consolidando la inversión más alta del país en temporadas recientes.
En contraste, otros clubes ganaron títulos con plantillas mucho más bajas. Atlético Bucaramanga fue campeón del primer semestre de 2024 con una nómina de apenas 7,68 millones de euros, una de las cifras más bajas para un campeón en los últimos años.
Deportivo Pereira, por su parte, también levantó su primera estrella en 2022 con un plantel de 7,13 millones, mostrando que las diferencias económicas no han impedido sorpresas en el torneo.
Santa Fe, el actual campeón, alcanzó el título con una plantilla de 9,55 millones, cifra inferior a la de Junior y Tolima, pero suficiente para ser campeón en un semestre con alta competitividad.
Junior y Tolima llegan con cifras competitivas y planteles fuertes, lo que anticipa una final pareja, con valores de mercado que reflejan la inversión reciente de ambas instituciones.