Messi le quiere seguir compitiendo a Cristiano Ronaldo: Selló meganegocio hotelero

Lionel Messi firmó un acuerdo con Meliá Hotels International para que la cadena se haga cargo de la gestión de sus hoteles boutique de lujo, MiM Hotels. Esta maniobra empresarial concreta la integración de los seis establecimientos operativos de MiM bajo la marca The Meliá Collection, la línea premium del grupo español.
La entrada de los seis hoteles MiM eleva significativamente el portafolio de The Meliá Collection, que pasa a sumar 32 establecimientos abiertos o en proyecto, considerando los 26 activos con los que ya contaba en más de doce países.
Este incremento del 23 % en el número de hoteles refuerza la posición de Meliá en el sector de lujo. Los activos de MiM se encuentran en ubicaciones estratégicas de alto nivel como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra.
La alianza va más allá de un simple contrato de gestión. Según Meliá, los hoteles MiM refuerzan la apuesta por el sector de alto ‘standing’ y «evocan la impronta y personalidad del futbolista» a través de detalles como la exclusiva Suite Messi o una réplica del Balón de Oro autografiada por el astro argentino.
Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International, destacó que la fuerza de la nueva alianza radica en la complementariedad de los portafolios, sumando el respaldo de un icono global como Leo Messi a la garantía de un grupo líder en gestión hotelera.
El duelo de gigantes se traslada al turismo de lujo: Messi vs. CR7 en hoteles
La incursión de Lionel Messi en el sector hotelero a través de MiM Hotels replica el camino tomado previamente por su histórico rival deportivo, el portugués Cristiano Ronaldo.
El negocio hotelero es un campo de competencia financiera para ambos astros del fútbol. Cristiano Ronaldo es cofundador de la marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels en asociación con Pestana Hotel Group. La cadena del luso cuenta actualmente con cinco hoteles operativos en destinos lifestyle como Funchal (Madeira, Portugal), Lisboa, Madrid (Gran Vía), Nueva York (Times Square) y Marrakech.
En términos de inversión, el hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid fue remodelado tras una inversión de 13 millones de euros, según cifras del mercado, cuenta con 10 plantas y 168 habitaciones.
El modelo de negocio de CR7 también apunta a una experiencia inmersiva vinculada a la figura del deportista, al igual que los MiM Hotels de Messi, que integran elementos como su trofeo más icónico. Este paralelismo demuestra una estrategia empresarial convergente de ambos futbolistas para diversificar sus ingresos en el mercado inmobiliario de lujo.