Netflix lanzará videojuego oficial de la FIFA antes del Mundial 2026

Netflix confirmó que lanzará un nuevo videojuego oficial de la FIFA en la antesala del Mundial 2026, en un movimiento que conecta el mayor evento deportivo del planeta con la estrategia de expansión de la plataforma en el negocio del ‘gaming’. El título será un videojuego de simulación de fútbol, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, y estará disponible de forma exclusiva a través de Netflix Games para suscriptores, sin costo adicional.
El juego llegará en un contexto de máxima exposición. La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera con 48 selecciones y un calendario ampliado a 104 partidos. Según datos de la propia FIFA, el Mundial 2022 en Qatar alcanzó más de 5.000 millones de personas en audiencia acumulada, una base que Netflix busca convertir en usuarios activos dentro de su plataforma de entretenimiento interactivo.
Netflix cuenta actualmente con más de 260 millones de suscriptores en todo el planeta, de acuerdo con reportes corporativos de la compañía. Todos ellos podrán acceder al nuevo FIFA desde dispositivos móviles y, en algunos mercados, desde televisores compatibles utilizando el celular como control. El objetivo es reducir barreras de entrada: no habrá compras dentro del juego ni descargas externas, más allá de la app de Netflix.
La compañía explicó que el videojuego está diseñado para ser accesible, con mecánicas simples que permitan jugar de inmediato, pero con profundidad suficiente para quienes busquen dominarlo.
Alain Tascan, presidente de Netflix Games, afirmó que la Copa Mundial 2026 será “el acontecimiento cultural del año” y que el juego permitirá vivir la competencia desde casa, con un enfoque directo y sin fricciones.
Netflix Games acelera su apuesta por el negocio del gaming
El lanzamiento del videojuego de la FIFA se suma a una estrategia que Netflix viene construyendo desde 2021, cuando empezó a integrar videojuegos en su suscripción sin costo adicional. A la fecha, el catálogo de Netflix Games supera los 80 títulos, según información de la compañía, con foco en juegos móviles y experiencias casuales.
La diferencia de este anuncio es el alcance de la marca FIFA. Hasta 2023, la franquicia de videojuegos FIFA estuvo ligada a EA Sports, una saga que vendió más de 325 millones de copias en su historia, de acuerdo con cifras de la propia EA. El nuevo acuerdo marca una etapa distinta: un juego oficial de la FIFA fuera del modelo tradicional de venta por unidad y sin consolas como eje principal.
Desde la FIFA, Gianni Infantino calificó la alianza con Netflix y Delphi Interactive como un paso clave en la innovación del fútbol digital. El dirigente aseguró que el juego estará disponible para millones de aficionados de todas las edades y regiones, y que su inclusión sin costo adicional representa un “paso histórico” para la organización.
Para Netflix, el atractivo es claro: el ‘gaming’ es una industria que supera los US$180.000 millones anuales en ingresos, según estimaciones del mercado citadas por firmas de análisis como Newzoo. El fútbol, por su parte, es el deporte con mayor base de aficionados del mundo. Unir ambos universos alrededor del Mundial 2026 le permite a la plataforma ampliar el tiempo de uso y reforzar la lealtad de suscriptores.
El videojuego será desarrollado por Delphi Interactive, estudio que asumirá el reto de redefinir la franquicia FIFA bajo un enfoque más social y multiplataforma. Casper Daugaard, fundador y director ejecutivo de Delphi Interactive, señaló que el objetivo es crear el videojuego de fútbol “más divertido, accesible e internacional” hasta ahora.
Recomendado: Arabia Saudita daría el mayor salto económico en la historia de los videojuegos
Netflix informó que en 2026 se revelarán más detalles sobre el videojuego, incluyendo fechas exactas de lanzamiento y disponibilidad por países. Por ahora, el mensaje es claro: el Mundial 2026 no solo se jugará en estadios de Norteamérica, también se disputará en pantallas móviles a través de Netflix, con la FIFA como socio estratégico.