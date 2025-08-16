Nissan busca los carros más representativos de la marca y dará premios: así puede concursar

En el marco de su aniversario número 65, Distribuidora Nissan S.A. lanzó el concurso nacional ‘Dinissan exalta lo que permanece’, una iniciativa que celebra a los vehículos que han recorrido las carreteras colombianas por años, convirtiéndose en parte del legado familiar, cultural y automotriz del país.
Del 11 al 29 de agosto, los dueños de vehículos Nissan podrán postular sus carros ingresando a www.aniversariodinissan.com. Solo deben completar un formulario y subir fotografías del exterior e interior del vehículo.
“Este concurso es un homenaje a los vehículos únicos: clásicos, reformados, deportivos o cargados de historia. Queremos reconocer a quienes han transformado sus Nissan en verdaderas piezas de colección sobre ruedas”, comentó Carlos Caicedo, gerente general de Dinissan.
Una vez inscritos, un jurado especializado seleccionará a los 12 finalistas con base en tres criterios: estado del vehículo, modificaciones especiales y creatividad en la presentación
Luego, una vez seleccionados los finalistas, se dividirán en grupos de seis y a partir del 3 de septiembre, participarán en una votación abierta a través del Instagram @NissanColombia, enfrentándose en duelos fotográficos donde el público elegirá a los ganadores. Cada fase durará 3 días y culminará el 15 de septiembre con el anuncio de los tres vehículos más votados.
Los premios
Los premios de esta edición serán:
El primer lugar recibirá bono de combustible, un servicio profesional de pintura y latonería y un kit exclusivo de merchandising de la marca.
Quienes queden en el segundo y tercer puesto serán premiados con bono de combustible y un paquete especial de artículos oficiales Nissan.
Los interesados se pueden postular hasta el 29 de agosto en www.aniversariodinissan.com.