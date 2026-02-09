La ampliación del principal estadio de Bogotá podría tener nuevos cambios en las próximas semanas o meses, luego de una poderosa multinacional que es socia del megaproyecto de El Campín confirmara que replanteará su continuidad este proyecto de $2,4 billones.
Se trata de ERG International Group, que, a finales de 2024, se convirtió en socio estratégico de Sencia, el operador del contrato de concesión entregado por el Distrito.
En ese momento, la Alcaldía reveló que la multinacional británica fue seleccionada por Sencia para realizar la ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción del nuevo megaproyecto de infraestructura social más importante de Colombia y uno de los más relevantes de América Latina.
De hecho, su presentación se hizo con bombos y platillos por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, el equipo del concesionario y la Embajada de Reino Unido en Colombia.
¿Por qué la poderosa multinacional que es social del megaproyecto de El Campín replanteará su continuidad en la APP?
A pesar de este hito, la compañía británica está replanteando continuar en el megaproyecto de ampliación del estadio capitalino, sobre todo por el cambio societario que se dio en Sencia a finales del 2025, cuando su mayoría fue adquirida por Corficolombiana de Grupo Aval.
Así lo dijo en exclusiva a Valora Analitik el director para Latinoamérica de ERG International Group, Juan Jiménez, quien detalló los planes de la compañía para este nuevo año, pero también indicó que están revisando su participación en la APP de El Campín.
El ejecutivo anotó que el proyecto “generaba muchísimas dudas y muchísimos escalofríos”, pero, tras los cambios hechos, se convirtió en uno “definitivamente transformacional y único en Colombia y la región”.
No obstante, Jiménez detalló que el aterrizaje de las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo abrió una puerta para sentarse a dialogar sobre el futuro de la concesión: “Esperamos prontamente tener las novedades al respecto”. Eso sí, dejó claro que, tras este cambio accionario, “nuestro interés ha cambiado y estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”.
Las claves de la APP de El Campín de Bogotá
El megaproyecto de ampliación de El Campín de Bogotá prevé la construcción del nuevo estadio capitalino, que tendrá capacidad para 50.000 personas.
Las obras están previstas para iniciar el 1 de marzo de 2026 y se estima que finalizarían en diciembre de 2027, con lo cual habría una nueva ‘casa’ para los equipos de fútbol Santa Fe y Millonarios, así como para los conciertos y eventos que se desarrollan en la ciudad.
El nuevo estadio estará ubicado hacia el costado oriental del actual Campín, es decir, se alejará de la Avenida 30 y estará donde hoy se ubican las canchas de tenis del complejo deportivo. Según Sencia, el nuevo escenario costará US$500 millones, contará con 3.000 parqueaderos y habrá un centro comercial hacia el lado de la Carrera 30, una de las principales arterias de Bogotá.
Eso sí, por estos días, la compañía operadora está en el ‘ojo del huracán’, por cuenta del estado de la cancha. De hecho, la orden del Distrito fue no realizar eventos culturales durante febrero, con el fin de arreglar la gramilla.
Además, durante el fin de semana que pasó, se aplazaron tres partidos del fútbol colombiano, debido al “lamentable estado del campo de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia”, dijo la Dimayor.
Por su parte, el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, reconoció que la grama no está al 100 %, al tiempo que dijo: “Estamos poniendo todas nuestras capacidades al servicio del fútbol y del estado de la grama”.