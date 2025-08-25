Postobón impulsa formación digital y financiera de 510 agricultores en el país

Postobón avanza en el acompañamiento integral a los agricultores de Colombia con su programa Hit Social, pero esta vez lo hace por medio de la formación a los agricultores en inclusión digital y financiera, con lo cual beneficiará al cierre de 2025 a 510 agricultores.
Este proceso, en el cual Postobón cuenta con el apoyo de Fundación Telefónica, Seguros Bolívar y la Fundación BBVA, informaron que tiene como propósito cerrar brechas sociales en zonas rurales, las cuales están asociadas a la adopción de la tecnología y el manejo de finanzas personales.
De acuerdo con un diagnóstico hecho por Postobón, más del 50 % de los agricultores vinculados al programa Hit Social no han culminado la educación básica y manifiestan dificultades en el uso de dispositivos móviles o computadores.
De otro lado, el 36 % manifiesta no tener conocimientos sobre manejo de finanzas ni vínculos con el sistema financiero, lo cual les dificulta contar con recursos, ahorrar y generar mecanismos que contribuyan a su movilidad social.
Según Catalina Echavarría, directora de la Fundación Postobón, formar a los agricultores en estos asuntos permite cerrar brechas de inequidad en el campo. “Cada vez que formamos a un agricultor en educación financiera y digital favorecemos su acceso a herramientas tecnológicas, le abrimos posibilidades de conectar con dinámicas de desarrollo, mejoramos su comunicación y su productividad, al tiempo que incrementamos su capacidad de construir relaciones sociales y conexiones con mercados y servicios”.
Detalles de la iniciativa
Para el desarrollo de habilidades digitales, con el apoyo del programa TIC Familia de Fundación Telefónica, Hit Social capacitó a 12 jóvenes, hijos o nietos de agricultores vinculados al programa, como formadores en habilidades digitales con enfoque rural.
Ellos, a partir de septiembre, podrán transferir los conocimientos a 350 agricultores de fruta en los departamentos de Cesar, Huila, Norte de Santander, Tolima, Santander, Cauca y Bolívar.
“La formación que impartirán comprende una serie de módulos basados en la comprensión del mundo tecnológico. Gracias a esto, los agricultores aprenderán a utilizar herramientas como WhatsApp, correo electrónico y redes sociales, además, comprenderán cómo detectar noticias falsas y cómo implementar mecanismos de prevención de riesgos informáticos”, explicó Echavarría.
En paralelo, el programa avanzó en procesos de educación financiera para sus agricultores. Con el acompañamiento de Seguros Bolívar, Hit Social formó en los últimos meses a 60 agricultores de Cundinamarca, Risaralda y Santander, en hábitos de ahorro, planificación del gasto, uso consciente de servicios financieros y toma de decisiones económicas.
Ahora, en alianza con la Fundación BBVA, el programa capacitará a 100 agricultores de Cundinamarca, Risaralda y Santander, con especial énfasis en el uso de herramientas que les permitan gestionar sus recursos de manera sostenible y planificada.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la inclusión financiera cierra brechas y permite satisfacer las necesidades diarias de ahorro, aseguramiento, inversión y pagos, así como acceder a servicios financieros que respondan a las necesidades de las personas.
En ese contexto, la directora de la Fundación Postobón afirmó: “Acciones de este tipo demuestran el compromiso de la compañía con la generación de oportunidades de desarrollo y bienestar en el campo colombiano. Por eso, seguimos apostando a alianzas estratégicas que amplíen el alcance y el impacto de nuestro programa Hit Social”.
Programa Hit Social Postobón
Según indicaron, el programa Hit Social Postobón apoya a 1.745 agricultores de mora, mango, lulo en 11 departamentos y genera 4.071 empleos rurales. De los beneficiarios, el 32 % son mujeres agro-emprendedoras.
Así las cosas, resaltaron que el programa les brinda a los agricultores acompañamiento integral a través del fortalecimiento técnico y social para que mejoren su calidad de vida, y orienta estrategias en procesos que buscan garantizar el relevo generacional y el empoderamiento de la mujer rural.
Adicionalmente, les garantiza la compra de sus cosechas a precios competitivos y un pago de contado por la venta de sus cosechas. En 2024, Hit Social asignó 1.318 seguros agrícolas a productores, benefició a 600 jóvenes agricultores con la escuela Hit Social, entregó 21.834 plántulas de mango para sembrar en 383 hectáreas nuevas, entre otras acciones.