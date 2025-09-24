Primicia | Celema revela el lanzamiento de Ummilk, primera marca funcional y saludable en Colombia

En el marco del Foro Eje Cafetero 4.0 que se realiza en Pereira, organizado por Valora Analitik, Andrés Orozco, gerente general de Celema, dijo en exclusiva a este medio que van a lanzar Ummilk, primera marca funcional y saludable en Colombia, en alianza con Carlos Jaramillo, experto en nanotecnología y referente en América Latina.
Según explicó Orozco, la iniciativa busca ofrecer productos que generen beneficios reales para la salud de los consumidores, especialmente en dos frentes clave: digestión y salud mental.
“Queremos mirar a los ojos a los consumidores y decirles con total transparencia que están consumiendo productos con beneficios excepcionales para su salud. Hablamos de nutrientes esenciales como el omega 3, el magnesio y otros compuestos que realmente aportan bienestar”, señaló el gerente general de Celma.
Cabe resaltar que, según informó Andrés Orozco, será una leche funcional porque es ideal para personas intolerantes.
Además, la propuesta también pone el acento en la necesidad de recuperar la coherencia empresarial, un valor que, según Orozco, muchas compañías han perdido. “Coherencia es hacer lo que se piensa y hacerlo bien. Nuestro compromiso es competir en categorías con investigación profunda y con resultados medibles”.
