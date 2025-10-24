Especiales Valora Analitik Noticias económicas importantes

Sebastián Londoño, editor de contenidos de Valora Analitik, ganó el Premio Nacional de Periodismo Camacol en la categoría multimedia

En la categoría Multimedia, el jurado distinguió al trabajo titulado Volver a casa: el sueño que mueve a los colombianos a comprar vivienda desde el extranjero.

Sebastián Londoño, editor de Valora Anallitik
Sebastián Londoño, editor de Valora Anallitik. Foto: Valora Analitik

Durante la más reciente edición del Congreso Colombiano de la Construcción —celebrado en Barranquilla en el marco del Congreso Camacol Verde 2025— se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Camacol en su novena versión.

El galardón, otorgado por la Cámara Colombiana de la Construcción, reconoce anualmente a los trabajos periodísticos que aportan análisis riguroso y divulgación sobre temas estratégicos para la industria de la construcción y su cadena de valor. En esta versión, el premio cubrió las categorías de prensa escrita, multimedia, radio y televisión, y destacó, entre otros aspectos, la relevancia de enfoques relativos a sostenibilidad, digitalización e inclusión en el sector.

La entrega de los reconocimientos estuvo a cargo de Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, quien en el acto subrayó el papel del periodismo para visibilizar retos y avances del sector. Herrera hizo énfasis en la necesidad de contar con reportajes que no solo informen, sino que, mediante investigación y datos, aporten insumos útiles para la toma de decisiones públicas y privadas relacionadas con vivienda, infraestructura y empleo formal en la cadena de valor.

Recomendado: Especial | Volver a casa: el sueño que mueve a los colombianos a comprar vivienda desde el extranjero

La ceremonia se programó como parte de la agenda del Congreso Colombiano de la Construcción, que se realizó entre el 22 y el 24 de octubre de 2025.

En la categoría Multimedia, el jurado distinguió al trabajo titulado Volver a casa: el sueño que mueve a los colombianos a comprar vivienda desde el extranjero, firmado por nuestro editor general en Valora Analitik, Sebastián Londoño Vélez. El reportaje fue valorado por su combinación de narrativa, reporteo de campo y recursos digitales —elementos clave en la categoría multimedia— que permitieron mostrar con detalle las motivaciones y los mecanismos por los cuales colombianos que residen fuera del país canalizan ahorros e inversiones hacia la compra de vivienda en Colombia. Este tipo de piezas iluminan fenómenos relevantes para el mercado inmobiliario y para la planificación de políticas públicas vinculadas a la inversión extranjera y las remesas.

Este reconocimiento refleja el compromiso que en Valora Analitik ponemos cada día para llevarles información con altura.

