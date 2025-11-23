El título de la Fórmula 1 sigue abierto tras descalificación de los dos McLaren en el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, que comenzó con Lando Norris en la pole position, parecía un paso más para que el piloto de McLaren consolidara su camino al campeonato.
Sin embargo, la carrera dejó varias sorpresas que avivan lo que queda de la temporada 2025, a la que le quedan 58 puntos en juego, mientras que la distancia entre Norris y Max Verstappen, de Red Bull Racing, es de apenas 24 puntos.
Precisamente, Verstappen consiguió una impresionante victoria en este circuito, cuando le negó el paso a Norris. Más tarde en la carrera, tanto Norris como su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, fueron descalificados de los resultados.
El holandés tuvo el control de la carrera de 50 vueltas en las calles de Las Vegas después de las primeras curvas, superando a Norris cuando el líder del Campeonato de Pilotos se salió en la curva 1, después de haber cortado inicialmente a su rival.
Descalificación de McLaren: estas fueron las razones
Al finalizar la carrera, se confirmó que Norris, junto con Piastri, que originalmente había obtenido el cuarto lugar, fueron descalificados, pues el desgaste del patín trasero en ambos autos se encontraba por debajo del espesor mínimo requerido en las regulaciones técnicas.
Después de la competencia, los delegados técnicos descubrieron durante la inspección que el desgaste del patín más trasero de ambos McLaren estaba por debajo del espesor mínimo de 9 milímetros.
Este resultado permitió a Russell, de Mercedes, escalar en el podio a pesar de quejarse de sus propios problemas con la dirección de su plaza. Kimi Antonelli, del mismo equipo, logró quedarse con la tercera posición.
Durante otros momentos del Gran Premio de Las Vegas, Gabriel Bortoleto fue penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de Qatar, tras su colisión en la primera curva con Lance Stroll en la primera vuelta.