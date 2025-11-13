WOM Chile alertó uso indebido de su marca por el operador en Colombia; “podríamos evaluar alguna acción legal”

Desde WOM Chile alertaron sobre el uso indebido de su marca por parte de WOM Colombia, resaltando que el contrato de licencia expiró en el mes de julio del presente año.
Según explicaron, la compañía que se encuentra en Chile es completamente independiente del operador de Colombia “y no forma parte de nuestro mismo grupo controlador”.
Y es que, para entrar en contexto, en su momento sí existió un contrato de licencia que permitía al operador en Colombia hacer uso de la marca WOM, nombre de dominio WOM.co, WOMMUSIC.co, y otros signos distintivos, pero expiró el 21 de julio de 2025.
En base a la información revelada por la compañía, Novator, uno de sus dueños, perdió la marca WOM luego de que esta fuera adquirida en Chile por un nuevo grupo controlador tras el proceso de reorganización financiera.
Por último, WOM Chile afirmó que han solicitado por medio de un diálogo que dejen de utilizar la marca, pero no han obtenido respuesta.
“En este contexto podríamos evaluar alguna acción legal por uso indebido de propiedad industrial e intelectual”, concluyó WOM Chile.