Fitch Ratings confirma la máxima calificación financiera para Cali y mantiene perspectiva estable para 2026

La firma internacional Fitch Ratings, una de las agencias de calificación más reconocidas del mundo, ratificó que Cali mantiene la máxima calificación financiera en Colombia: ‘AAA(col)’ para el largo plazo, y ‘F1+(col)’ para el corto plazo.
Así lo informó la alcaldía, que a su vez explicó que la calificación mantiene una perspectiva estable, lo que significa que la ciudad se encuentra en una posición financiera sólida y con buenas expectativas hacia el futuro.
Al respecto, Jhon Quinchua Ceballos, director del departamento administrativo de hacienda distrital aseguró: “Esta reafirmación de la máxima calificación crediticia confirma que Cali es un distrito confiable para el sistema financiero, y que el gobierno del alcalde Alejandro Eder está administrando las finanzas públicas con rigor técnico y responsabilidad. Fitch reconoce que podemos asumir el endeudamiento previsto sin poner en riesgo el gasto social ni los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo”.
En ese sentido, mencionó que el reporte de Fitch Ratings destaca:
- Desempeño fiscal estable, que depende principalmente de recursos propios del Distrito.
- Recaudo del impuesto predial cada vez más fuerte.
- Gasto público controlado y previsible.
- Deuda totalmente en pesos, sin riesgo por devaluación.
- Capacidad de pago que se mantiene dentro de los niveles exigidos para una calificación AAA.
Quinchua adicionó que la transparencia y la responsabilidad en el manejo del endeudamiento son características que también señala la firma.
A su vez, destacó que “desde Hacienda hemos sido transparentes con la ciudad: sí estamos usando el endeudamiento como una herramienta, pero lo hacemos de forma responsable y dentro de nuestra capacidad de pago. La mejora en el recaudo del predial y el control del gasto son pilares de esta calificación. Esto nos permite seguir financiando obras, infraestructura y programas sociales sin desfinanciar los servicios básicos que presta la Alcaldía”.
Así las cosas, desde la alcaldía enfatizaron que la calificación AAA(col) es un mensaje de confianza para la ciudad, inversionistas y país, porque le permite contar con el mayor espacio posible de endeudamiento en la escala nacional, lo que se traduce en mejores tasas, mayor acceso a recursos y más oportunidades para financiar proyectos que impulsan el desarrollo de la ciudad.
Por último, Quinchua agregó que “Cali está haciendo bien la tarea. Con orden en las finanzas, más inversión social y transparencia en cada peso que se ejecuta, así recuperamos Cali”.