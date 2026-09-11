Gobierno De la Espriella sufre revés: Juzgado suspendió aspersión para combatir cultivos ilícitos

El Gobierno de De la Espriella tuvo un nuevo revés luego de que un juzgado de Puerto Asís, Putumayo, ordenara suspender de manera inmediata las actividades relacionadas con el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio que se proyectaba implementar en el departamento para combatir los cultivos ilícitos.
La decisión fue adoptada como medida cautelar mientras avanza una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social.
La organización argumentó que la implementación de esta estrategia podría afectar derechos fundamentales relacionados con la salud, el acceso al agua y el derecho a un ambiente sano.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El fallo se conoció después de que la Policía Nacional anunciara el inicio de un proyecto experimental en Putumayo, en el marco de la denominada Estrategia Esmeralda Plus. Según la institución, la iniciativa había sido diseñada como una fase limitada, temporal y controlada, sujeta a evaluación.
El antecedente de esta medida se encuentra en una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que el 18 de agosto autorizó un plan piloto para evaluar la utilización del glufosinato de amonio mediante aspersión aérea como mecanismo para la erradicación de cultivos de coca.
Recomendado: Arranca plan piloto para retomar la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia: no se hará con glifosato
Posteriormente, el Gobierno modificó el marco normativo que durante más de una década había impedido recurrir a la aspersión aérea. Esta herramienta permanecía suspendida desde 2015, cuando Colombia dejó de utilizar el mecanismo con glifosato.
La Policía señaló que el objetivo del piloto era recopilar información técnica y científica que permitiera determinar si el glufosinato de amonio resulta pertinente para este tipo de operaciones. Para su ejecución se contemplaba el uso de dos aeronaves AT-802.
La institución también sostuvo que el proyecto no implicaba la autorización de un programa permanente de fumigación aérea, sino un ejercicio experimental sometido a evaluaciones científicas, técnicas, ambientales y operacionales, de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Constitucional.