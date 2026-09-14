Nuevo Mini Cooper aterrizó en Colombia: Compacto, elegante y con alta tecnología

Mini conmemoró sus 67 años de historia en Colombia con una nueva edición especial desarrollada junto al diseñador británico Paul Smith. El lanzamiento se realizó durante el Rally 67 años, encuentro anual de propietarios de la marca organizado por MINI Community, con el acompañamiento de Autogermana como aliado estratégico y patrocinador.
La celebración comenzó en una de las vitrinas de Autogermana en Bogotá y continuó hacia Gachetá y el Club Naval El Refugio de Tominé. La programación incluyó una rodada, actividades para los asistentes, competencia, almuerzo y premiación, en una jornada enfocada en reunir a la comunidad de propietarios de vehículos MINI.
Así es el Mini Paul Smith Edition
La nueva edición combina elementos característicos de Mini con recursos de diseño asociados a Paul Smith, cuya trayectoria supera las cinco décadas. En Colombia estará disponible en dos configuraciones: el Mini Cabrio Cooper S y el MINI BEV SE.
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El Cabrio Cooper S incorpora un motor 2.0 litros TwinPower Turbo de 204 hp, acompañado de una transmisión automática Steptronic de siete velocidades con doble embrague. Por su parte, el Mini BEV SE cuenta con un sistema de propulsión completamente eléctrico que entrega 218 hp y 330 Nm de torque. Su autonomía alcanza hasta 400 kilómetros bajo el ciclo WLTP y permite recuperar del 10 % al 80 % de la batería en 43 minutos.
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La edición especial puede adquirirse en Inspired White, Statement Grey y Midnight Black, combinados con techo y espejos laterales en Verde Nottingham. También incluye elementos específicos en el habitáculo, como retrovisores con proyección “Hello”, revestimientos de tejido de punto en el tablero y las puertas, además de franjas de colores incorporadas en el volante.
Otro de los elementos distintivos está en la Unidad de Interacción MINI de 9,4 pulgadas con tecnología OLED, que incorpora fondos exclusivos diseñados por Paul Smith para el modo de conducción Personal. En los umbrales de las puertas aparece, además, el mensaje “Everyday is a new beginning”.
Las dos versiones cuentan con tres años de garantía sin límite de kilometraje. También incluyen Mini Service Inclusive, programa que contempla el mantenimiento básico durante cinco años o hasta 50.000 kilómetros.