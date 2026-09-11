Rally 93 arranca en Santa Marta con 130 superdeportivos

Valora Analitik está en Santa Marta cubriendo el Rally 93, evento de automovilismo de regularidad que arranca este viernes 11 de septiembre y reúne a más de 130 vehículos deportivos en un recorrido por el Caribe colombiano.
La edición 2026 contempla una ruta de 1.028 kilómetros por carreteras de Magdalena, La Guajira, Bolívar y Atlántico, con Santa Marta como uno de los principales puntos del evento y la Marina Internacional de la ciudad como escenario de llegada.
Entre los vehículos que hacen parte de la caravana se encuentran modelos de Ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Maserati y Chevrolet. La lista incluye referencias como Ferrari 296 GTS, Ferrari F8 Tributo, McLaren 720S, Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini Urus y Chevrolet Corvette C8.
El Rally 93 cuenta este año con el patrocinio del Grupo Daabon y el respaldo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
¿Cómo funciona el Rally 93?
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Aunque reúne vehículos de alto desempeño, el Rally 93 no funciona como una carrera basada exclusivamente en velocidad.
Se trata de una competencia de regularidad en la que pilotos y copilotos deben mantener promedios de velocidad determinados y cumplir los tiempos establecidos en los diferentes puntos de control.
La navegación, la estrategia y la precisión en el manejo de los tiempos forman parte de la dinámica de la prueba durante los dos días de recorrido.
De acuerdo con Juan Felipe Cucalón, organizador del Rally 93, la llegada a Santa Marta responde al crecimiento del evento y a las condiciones de la ciudad para recibir este tipo de encuentros.
“Elegimos a Santa Marta porque representa el crecimiento natural de nuestra competencia y porque hoy es uno de los destinos con mayor proyección e infraestructura para eventos de gran formato”, señaló.
Rally 93 llega a Santa Marta
La realización del evento también genera movimiento alrededor de actividades relacionadas con alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios turísticos durante este fin de semana.
Juan Carlos Romero, gerente general de Marina Santa Marta, indicó que la realización del Rally permite vincular la infraestructura de la marina con actividades de turismo y ciudad.
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“Recibir el Rally 93 representa para Marina Santa Marta una oportunidad de mostrar que somos mucho más que una infraestructura náutica: somos un escenario que integra turismo, ciudad y experiencias de alto nivel”, afirmó Romero.
La programación se desarrolla este viernes 11 y sábado 12 de septiembre.
Durante el tramo final, los habitantes y visitantes de Santa Marta pueden observar de manera gratuita la llegada de la caravana de vehículos, en un recorrido que cuenta con acompañamiento de la Secretaría de Movilidad Distrital.