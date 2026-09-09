Se acaba los cables desordenados en Bogotá: Concejo toma decisión clave con postes de la ciudad

Bogotá avanza hacia un cambio en la forma en que se organiza el cableado instalado en el espacio público. El Concejo de Bogotá aprobó una iniciativa propuesta por el concejal Juan David Quintero que establece medidas para retirar cables en desuso de postes y fachadas, además de promover que las nuevas redes que deban instalarse en la ciudad sean construidas de manera subterránea.
La propuesta busca establecer reglas para el manejo de las redes de telecomunicaciones y otros sistemas que actualmente utilizan postes y estructuras ubicadas en el espacio público. El objetivo es reducir la acumulación de cableado que ya no presta ningún servicio y avanzar, de manera progresiva, hacia el soterramiento de las redes que permanecen activas.
Durante la presentación de la iniciativa, Quintero señaló que durante años diferentes operadores y entidades han instalado cableado en los postes de la ciudad sin que existiera un mecanismo suficiente para controlar su permanencia, especialmente cuando las redes dejan de utilizarse.
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“Inicia el comienzo del fin de los cables regados en todos los postes de Bogotá. Históricamente, los operadores de telecomunicaciones, el alumbrado público y todo el que quería montaba en los postes de la ciudad, sin ningún tipo de control, cualquier cable, generando desorden, afeando la ciudad, pero, sobre todo, poniendo en peligro a los ciudadanos. Por primera vez en la historia de la ciudad”, afirmó el cabildante.
Uno de los principales componentes de la medida está relacionado con los cables que actualmente se encuentran instalados, pero que ya no están en funcionamiento. De acuerdo con lo explicado por el concejal, la administración distrital podrá implementar estrategias para que los propietarios de estas redes procedan con su retiro.
¿Qué pasa si no se hace el desmonte de los cables?
En caso de que los responsables no realicen el desmonte, la administración podrá ejecutar las acciones correspondientes y posteriormente cobrar los costos asociados a los propietarios de los cables, según las condiciones establecidas en la normativa.
“Le dimos una norma clara para que la administración inicie el desmonte de esos cables en desuso mediante estrategias que hagan que los dueños de esos cables tengan que desmontarlos o, si no, la administración lo va a hacer, pero les va a cobrar por hacerlo”, explicó Quintero.
La iniciativa también contempla un cambio para las nuevas instalaciones. Los cables que deban incorporarse al espacio público deberán ser instalados de forma subterránea, es decir, mediante sistemas de soterramiento que permitan ubicarlos bajo el suelo y evitar que continúen aumentando las redes aéreas.
A esto se suma un proceso gradual para los cables que permanecen en funcionamiento. La propuesta plantea que estas redes sean soterradas progresivamente, con el propósito de reducir la presencia de cableado aéreo en calles, andenes y fachadas de Bogotá.
“Los cables que estén en uso y estén en el espacio público tengan que ser progresivamente soterrados. Con esta medida vamos a empezar a poner orden en nuestro espacio público, haciendo que los andenes, los barrios sean espacios donde la gente quiere vivir y no donde está resignada a vivir”, concluyó el concejal.