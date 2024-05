- Publicidad -

Valora Analitik habló con Andrés Pardo, líder de estrategia de América Latina en XP Investments, acerca de lo que ha venido sucediendo con el recaudo tributario en Colombia.

El experto aseguró que esto se ha debido a varios factores que impulsaron esta cifra a la baja.

Según las cifras entregadas por la DIAN, en lo correspondiente al mes de abril del 2024, el recaudo tributario se ubicó $18,6 billones.

Lo anterior, representó una caída del 40,9 % en relación con los $31,5 billones reportados en el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el experto, lo primero tiene que ver con lo que ha venido pasando con el recaudo externo por el concepto de importaciones.

“Tiene un impacto a la baja en el mercado tributario y eso tiene que ver con que las importaciones vienen de capa caída, o sea, se están contrayendo hace bastante tiempo y una parte importante de la cadena es la dinámica de inversión que ha venido cayendo en Colombia en una tasa alta”, dijo el experto.

Lo segundo que resaltó Pardo tiene que ver con lo que ha venido sucediendo con el recaudo interno.

“El recaudo del impuesto de renta por cuotas es el que explica prácticamente toda la caída tan fuerte que se dio en el mes de abril (…) el recaudo en abril fue $12,9 billones menos que en abril del año pasado, más o menos $12,3 billones explican la baja por el recaudo del impuesto de renta que se paga por cuotas”, agregó el analista.

Preocupantes cifras, pero la caída es tan brusca que no parece estar acorde con otros datos macro. Para esto se necesitaría un desplome brutal y súbito del PIB en abril. Parece haber otros temas puntuales detrás de esa caída tan estrepitosa. 🧶👇🏼 https://t.co/zypX0Toej0 — Andres Pardo A. (@andrespardoa) May 30, 2024

El tercer punto está enfocado en un cambio que se presentó en el calendario tributario de la DIAN.

“Normalmente abril es el mes que más se recauda siempre y la razón es por la forma en la que se recauda el impuesto de renta en Colombia”, dijo.

Señaló que cae el pago de impuesto de renta de las personas jurídicas y también una cuota de las tres que tienen que pagar las empresas que se consideran grandes contribuyentes.

“Este año en particular el recaudo la primera cuota del Impuesto de renta de las personas jurídicas cayó en el mes de mayo y no en abril mientras que el año pasado fue desde el 10 de abril hasta el 5 o 7 de mayo, si este mayo ninguna empresa o ninguna persona jurídica pagó impuesto de renta por cuota, pues obviamente se distorsiona un poco la comparación”, reseñó.

Otro de los puntos que resaltó tiene que ver con el pago de los grandes contribuyentes del sector minero del país.

“Una razón importante es que la base gravable que es la que se usa para calcular el impuesto de la renta este año terminó siendo inferior a la del año pasado, si la base gravable es más pequeña, eso va a hacer que el impuesto que tienes que pagar, va a ser más pequeño”, mencionó.

Y agregó: “por ejemplo: en las empresas del sector carbonífero, el precio del carbón estaba más bajo, eso hace que los ingresos de esas empresas sean más bajos”.

Pardo también señaló que dentro de otros efectos que pudieron generar este efecto en la caída se encuentra el comportamiento de la tasa de cambio, la cual ha hecho que bajen los ingresos en pesos colombianos y la declaratoria de inexequibilidad de la no deducibilidad de regalías también es otro aspecto que afecta la renta de los grandes contribuyentes, por los saldos a favor que pueden descontar las empresas.

Más sobre la caída del recaudo tributario a abril

En lo corrido del año, es decir, entre enero y abril del 2024, el recaudo tributario ha sido de $85,8 billones.

Mientras que entre enero y abril del año pasado la cifra fue $95,7 billones, lo que refleja una caída del 10,6 %.

Entre tanto, la expectativa de Pardo señala que en el mes de mayo de este año se revirtiría parte de esa caída del recaudo tributario.

“No vamos a ver una caída del 40 % porque no capturas el efecto de muchos efectos como el de los grandes contribuyentes que no tienen que pagar cuota en mayo y, por lo tanto, no afecta la dinámica, pero lo que se va a ver es que en mayo se recaudó mucho más de lo que normalmente se recauda en ese mes”, puntualizó.

