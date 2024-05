- Publicidad -

Avianca ofrece tiquetes baratos para viajar por Colombia con ocasión del Día de la Madre, el cual se celebrará el domingo 12 de mayo.

Con estos precios, desde $59.300 por trayecto, podrá volar hasta noviembre del presente año a destinos como Medellín, Cartagena, Santa Marta, Pereira, Cali, Barranquilla, Ibagué, entre otros.

De ese modo, con ocasión del Día de la Madre puede organizar un paseo familiar, pero también puede ser a destinos internacionales como Aruba, Curazao, Orlando, Miami o República Dominicana.

Tenga presente que los precios pueden cambiar de acuerdo a la hora de su vuelo, pues Avianca le sugiere los precios más baratos en los horarios con menor demanda y en clase económica.

Por ejemplo, para volar de Bogotá a Medellín del 20 al 24 de agosto, puede viajar por $67.315 en trayecto a las 5:45 a.m., 01:25 p.m., o a las 5 de la tarde en el vuelo de ida vs precios como $216.565 para despegar a las 7 a.m. desde el Aeropuerto El Dorado.

Otros precios de Avianca para el Día de la Madre

Bogotá – Pereira: $65.600 por trayecto

Bogotá – Cartagena: $99.700

Bogotá – Santa Marta: $113.400

Bogotá – Cali: $174.800

Bogotá – Villavicencio: $195.600

Bogotá – Neiva: $224.300

Bogotá – San Andrés: $308.000

Bogotá – Ciudad de Panamá: $475.100

Bogotá – Curazao: $553.600

Bogotá – Aruba: $604.700

Bogotá – Miami: $651.800

Bogotá- Cancún: $832.400

En cualquier vuelo, ya sea con esta promoción o con precios regulares, debe elegir su categoría; ya sea Basic, Classic o Flex. En la primera solo puede llevar un artículo personal como una maleta de hombros, no tiene derecho a equipaje de mano ni a una maleta de bodega de 23kg.

Con Classic puede viajar con equipaje de mano de 10kg, un artículo personal, equipaje de bodega y acumular Lifemiles; pero con Flex tiene esto y además puede ir en un asiento Plus, hacer cambios en su vuelo sin costo adicional y recibir un reembolso en caso de que no viaje.