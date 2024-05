- Publicidad -

Piense en una factura de las que entregan cuando paga un peaje, sí, ese papelito blanco que todos salimos botando y se convierte en un desperdicio para el medio ambiente. Ahora, imagínese una fila india de esos papelitos blancos que va desde el centro de Medellín hasta el parque de Envigado, exactamente suma ocho kilómetros, mucho papel, ¿no?

Pues bien, esa cantidad de papeles, ejemplificada entre la distancia de los dos municipios antioqueños, es lo que diariamente Flypass, con sus más de 120.000 transacciones, le ahorra de papel al medio ambiente.

Destacado: Colombia tiene 88 peajes que no usan efectivo y 20 más están en proceso

Esta alentadora noticia nos la contó Juan Camilo Henao, uno de los creadores del ecosistema de pago electrónico, en el foro Crecer de manera Sostenible: Estrategias Innovadoras para Empresas, organizado por El Colombiano y Valora Analitik, que contó con la participación de la empresa.

“Evitar que las personas impriman estas facturas es muy significativo, pues de papelito en papelito salvamos el ecosistema”, puntualizó el líder, quien está convencido que para lograr un cambio hay que proponer soluciones e involucrar a todos.

“En Flypass sentimos que estamos ayudando a que cada vez más personas aporten su granito de arena con el medio ambiente y esto no solo tiene que ver con el usuario directo. Por supuesto que las personas que deciden usar Flypass cuidan el medio ambiente, pues al no frenar en cada peaje o parqueadero se disminuyen las emisiones de CO2, adicional no generan residuos de tiquete de papel. Así mismo, si miramos esto en un plano más general y vemos al que no es usuario, pero recibe impacto, nos encontramos con que no tiene que hacer una fila tan larga para pagar y ahí entonces está contaminando menos”, dijo Henao.

El foro Crecer de manera Sostenible: Estrategias Innovadoras para Empresas, se llevó a cabo en Medellín. Aquí, expertos, gremios y algunas entidades compartirán sus experiencias, reflexiones y retos sobre la sostenibilidad en el mundo empresarial. FOTO: Valora Analitik

Flypass, que lleva más de 16 años de creación y que se ha ocupado de ser amigable con el planeta mediante el pago electrónico de peajes, parqueaderos, parquímetros, entre otros, hizo presencia en el foro, junto con otras 38 compañías, con su concepto de movilidad sostenible, el cual tiene muchas más metas y expectativas.

“Nosotros como empresa tenemos un propósito máximo y transformador: mejorar la movilidad de 100 millones de personas. En esta cantidad involucramos a los usuarios y no usuarios. Ahí todos caben en el paquete y a todos les estamos mejorando la movilidad, pues cuando una persona toma un transporte público que usa Flypass, llega más rápido, vive más tranquilo, mejor dicho, sabemos lo valioso que es el tiempo de alguien y estamos comprometidos a cuidarlo”, finalizó Henao.