Aguardiente Amarillo de Manzanares fue premiado con el Gran Effie en la efectividad del marketing y la publicidad

La Industria Licorera de Caldas (ILC) fue galardonada con el Effie de Oro en la categoría Éxito Sostenido y el Gran Effie en los Effie Awards Colombia 2026, premios que reúnen a lo mejor de la industria del mercadeo y la publicidad nacional, reconociendo las campañas que alcanzan los resultados más relevantes para las marcas a través de ideas, estrategias y campañas innovadoras y efectivas.
La empresa caldense hizo parte de los 226 finalistas de la vigésima edición de estos premios, y con el caso “Aguardiente Amarillo de Manzanares, y de Colombia”, desarrollada junto a la agencia manizaleña CJ Martins, alcanzaron el Effie de Oro por las estrategias que han permitido un éxito sostenido de la marca durante los últimos 3 años.
Además, se llevaron el Gran Effie, máximo galardón del festival y que desde el 2006 solo lo han recibido 10 marcas y agencias creativas en el país.
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Este galardón es conocido como “el oro de los oros”, reconocimiento por el que solo compiten los casos que reciben oro en cada categoría, convirtiéndose en la marca y el equipo con el caso más efectivo de marketing y la publicidad en 2026 en Colombia.
“Estos premios representan una exitosa historia de posicionamiento en la que Aguardiente Amarillo de Manzanares logró que 5 de cada 10 colombianos conociera y consumiera el producto, vendiendo más 24 millones de unidades en 2025 frente a 2,9 millones en 2022, y pasando de 7,7 % al 21,2 % en participación del mercado. De esta manera Aguardiente Amarillo se convierte en la única marca de Caldas que ha ganado este reconocimiento”, anotó Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas.
El directivo resaltó la importancia de estos reconocimientos por dos años consecutivos, ya que en 2025 la ILC alcanzó el Effie de Plata en la categoría David y Goliat por el caso “Aguardiente vs. Guaro, la pelea del siglo”.
Destacado: Aguardiente Amarillo ingresa al Valle del Cauca donde proyecta comercializar 600.000 unidades hasta fin de año
Programa ambiental de la ILC que ayuda a restaurar corales fue premiado como uno de los mejores del país
La Industria Licorera de Caldas (ILC) fue reconocida en la reciente edición 16 del Premio BIBO 2026, uno de los galardones ambientales más importantes de Colombia, con el primer lugar en la categoría Bioeconomía para el desarrollo de los territorios, por su iniciativa “Arena que transforma”, programa que convierte los envases de sus productos en arena de vidrio para su uso en infraestructura sostenible y restauración de ecosistemas marinos en el archipiélago de San Andrés.
Este galardón, organizado por el periódico El Espectador, contó con la participación de 103 proyectos de todo el país y su objetivo es reconocer iniciativas ambientales innovadoras que generen impactos positivos en los ecosistemas.
“Recibir este premio es un hito para la empresa y un motivo de enorme orgullo que reconoce el trabajo de muchos años en materia de sostenibilidad. Tiene un significado muy especial porque este proyecto nació al buscar una respuesta innovadora a la pregunta de cómo podríamos darles una segunda vida a nuestras botellas de vidrio”, expresó el gerente general de la ILC.
“Arena que transforma” es la materialización de la apuesta de la ILC por la economía circular que hace parte de Conexión REP, su programa de recolección de envases y empaques registrado ante la ANLA, con el que opera en 68 municipios de 17 departamentos, y que en 2025 logró una cifra récord de 3.227 toneladas de vidrio recuperadas, evitando la emisión de casi 2.900 toneladas de CO2 a la atmósfera. Con el apoyo de la Gobernación de San Andrés, la Asociación de Recicladores Green Island y Trashbuster.
“La principal diferencial frente a otras propuestas que participaron está en la capacidad de conectar la economía circular con la conservación de ecosistemas marinos: los envases de vidrio que culminan su ciclo de uso se transforman en arena de vidrio que contribuye a la restauración de arrecifes de coral en San Andrés, gracias a una alianza con la Fundación Blue Indigo, al tiempo que fortalece oportunidades de empleo para actores locales y reduce impactos asociados a la generación de residuos y al cambio climático”, manifestó Angelillis Quiceno.
Así las cosas, la Industria Licorera de Caldas se consolida como una compañía que no solo produce, sino que encuentra nuevas formas de generar valor y contribuir a la transformación de los territorios.