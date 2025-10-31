Aguardiente Amarillo ingresa al Valle del Cauca donde proyecta comercializar 600.000 unidades hasta fin de año

La Industria Licorera de Caldas (ILC) podrá comercializar el Aguardiente Amarillo de Manzanares en el Valle del Cauca, siendo este el tercer mercado más grande de aguardiente en el país.
Así lo reveló la compañía luego de que la Gobernación del Valle del Cauca le otorgara la autorización por 10 años, casi nueve meses después del fallo de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 (Ley de Licores), eliminando así la facultad de los departamentos para restringir la entrada de aguardientes de otras regiones.
“Es una excelente noticia para la ILC, ya que de esta manera superamos las dificultades que se presentaron en estos meses desde que se conoció la sentencia de la Corte Constitucional y ahora los habitantes del Valle del Cauca también tendrán a su disposición el Aguardiente Amarillo de Manzanares”, manifestó Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas.
En ese sentido, la ILC consolida su presencia en el 98 % de Colombia con este producto, quedando pendiente su ingreso al departamento de Putumayo.
Ventas y proyecciones del Aguardiente Amarillo de Manzanares
Con la apertura de fronteras, la ILC informó que las ventas de este aguardiente han presentado un crecimiento en todo el país.
De ejemplo exponen que, a cierre de septiembre, se comercializaron 13,7 millones de unidades reducidas a 750 ml, un incremento del 83,3 % frente al mismo periodo de 2024.
“Tenemos una proyección inicial de comercializar unas 600.000 unidades de Aguardiente Amarillo de Manzanares en el Valle de aquí a final de año, lo que sin duda nos ayudará a consolidar el mejor año en ventas en la historia de la Industria Licorera de Caldas, en el que esperamos vender entre 45 a 48 millones de botellas, con unas utilidades récord de cerca de $75.000 millones”, anotó el directivo.
Así las cosas, la Industria Licorera de Caldas también resaltó que ya cuenta con un distribuidor en el departamento del Valle con el cual comercializa las referencias de Ron Viejo de Caldas, por lo que se espera que pronto el Aguardiente Amarillo de Manzanares esté disponible en los principales canales.
