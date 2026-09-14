Ahora | MinHacienda busca acabar o fusionar ministerios en Colombia para recortar gasto; anuncia reforma al Estado

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se refirió al plan de recorte del Estado que alista el gobierno de Abelardo de la Espriella y que quedará plasmado en la llamada Ley de Rescate Fiscal.
“Este gobierno por primera vez está diciendo: ‘hay que bajar el gasto y apretarse el cinturón’, afirmó a Semana y añadió: “Hay que frenar el gasto, porque así como vamos el país es inviable”.
De otro lado, afirmó que la Ley de Rescate Fiscal tendrá un énfasis en el recorte del gasto, al tiempo que anotó que el Gobierno “no tiene cómo financiar 18 ministerios” y “eso hay que racionalizarlo”.
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“En la situación en la que estamos no descartamos nada. Subir impuestos sería la última opción, preferimos primero recortar y que el Estado haga el sacrificio. Al final, si eso no basta, vamos a pedirles a los colombianos que nos den un apoyo, pero no con los sistemas tradicionales de impuestos”, aseguró este lunes el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
De hecho, confirmó que algunos ministerios se van a acabar y otros se van a fusionar para hacerlos más eficientes, al tiempo que planteó la necesidad de tramitar una reforma del Estado colombiano. Eso sí, dejó claro que el Congreso tendrá la palabra final sobre estos temas. Al ser consultado sobre el recorte del número de ministerios en Colombia, el titular de la cartera de Hacienda dijo que ve con buenos ojos que la cifra baje de 18 a 13, e incluso afirmó que las cuentas dan para esta reducción.
Algunos de estos temas podrían incluirse en el Plan de Desarrollo, aunque otros irán en una reforma adicional que sería presentada en 2027.
Asimismo, el jefe de cartera mencionó que a finales de septiembre se vence el plazo para que los ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella entreguen información a las autoridades sobre casos de presunta corrupción de la anterior administración que se hayan encontrado.