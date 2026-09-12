Alertan que el Fomag tendría recursos para salud de los maestros hasta septiembre

En entrevista con ‘Semana’, la ministra de Educación saliente, Viviane Morales, se refirió a la situación financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). De acuerdo con la funcionaria, la entidad que garantiza que los docentes del sector público dispongan del servicio de salud se encuentra en un estado “crítico” al no contar con los recursos necesarios para su operación.
Morales señaló que la administración anterior habría entregado el Fondo “desfinanciado”, pasando de costar $3,4 billones al año a $5,2 billones en dos años.
“Eso qué traduce: por un docente o su familia hay una UPC de $560.000. Para cualquier ciudadano colombiano es de $140.000. O sea, el docente está costando por su salud más que cualquier colombiano del común. Eso daría para que cada maestro tuviera el mejor sistema de salud del mundo y hoy el Fomag está sin recursos, porque hicieron un experimento en el que pagan evento por evento y es insostenible”, mencionó al medio.
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La MinEducación saliente, además, denunció que el sistema se está quedando sin prestadores, al pasar de una cifra inicial de 3.000 a reducirse a 280 en la actualidad.
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“Situación crítica”
La funcionaria también alertó que los recursos disponibles para financiar la atención en salud de los docentes se agotarían a partir de septiembre.
“A partir de septiembre ya no hay plata en el Fomag para la salud de los maestros y el Gobierno tiene que buscar los recursos. Hay que conseguir $1,2 billones, que piden que se pasen de pensiones y cesantías a salud; el año pasado lo hicieron”.
Asimismo, mencionó que aún quedan facturas pendientes por pagar, cuyos montos rondan entre los $600.000 millones y los $800.000 millones. “600.000 millones de pesos en facturas reconocidas por el pasado Gobierno que no pagaron, 800.000 millones en facturas que siguen llegando de 2024. Aparecen y aparecen facturas que no tenían registro presupuestal, que aparecen y hay que pagarlas. El caos total”, señaló.
En ese sentido, indicó que solicitó que se hiciera una auditoría y se traslade el informe a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que se indague en la situación en la que se recibió el Fomag.
En cuanto a qué pasará con la financiación, Morales resaltó: “Como lo dijo el ministro de Hacienda cuando convoqué al consejo directivo: “Lo primero es mostrarle al país y decirle: de esto no fuimos responsables nosotros, pero de esto tenemos que dar solución”. Es una obligación la atención en salud de los maestros”.
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