Así quedó la Junta Directiva de Ecopetrol que elegirá al nuevo presidente: esta sería la fecha de designación

En el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, se aprobó la plancha de la nueva Junta Directiva de la estatal energética hasta 2029. Entre los nombres están:
- Luis Felipe Henao, quien seguirá como presidente de la Junta Directiva (independiente).
- Ricardo Rodríguez Yee, por parte de los departamentos productores (independiente).
- César Loza, representante de la base laboral y exdirigente de la USO (no independiente).
- José Camilo Manzur Jattin, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) (independiente).
- Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente Abelardo de la Espriella (independiente).
- Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo con trayectoria en Grupo Éxito (no independiente).
- Ludmila del Carmen Vergara, con más de 25 años de experiencia en el sector público, infraestructura, finanzas y construcción (no independiente).
- Betzy Patricia Martínez, también abogada (independiente).
- Claudia Margarita Lafaurie, quien tiene 20 años de experiencia como abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica (independiente).
Fuentes cercanas a la compañía le confirmaron a Valora Analitik que la elección del nuevo presidente se realizaría en la semana del 21 de septiembre, aunque la fecha exacta está pendiente de confirmación.
Por su parte, Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los principales sindicatos de Ecopetrol, brindó su respaldo a la reforma del artículo 20 de los Estatutos Sociales de la compañía, en el marco de la Asamblea que se celebra para elegir la nueva Junta Directiva.
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Esta reforma fue presentada por el Ministerio de Hacienda y trata de tres puntos. El primero establece que el Gobierno, como accionista mayoritario, pueda cambiar a los integrantes de la Junta cada vez que lo requiera.
El segundo permite que pueda cambiar a los miembros del organismo en su totalidad, a diferencia de lo establecido anteriormente, cuando debían permanecer como mínimo tres integrantes de la Junta anterior.
El tercer punto de la reforma establece la ratificación del representante de los trabajadores, César Loza, por cuatro años como integrante del organismo directivo.
Ravelo agregó que también fortalecerá el gobierno corporativo de la estatal energética, en medio de la necesidad de garantizar la seguridad energética.
Agregó que en Colombia se importa más de 30 % del gas que se consume en el país y que se está comprando desde el exterior 40 % de la gasolina que se consume en Colombia.
Señaló que las técnicas de recobro mejorado, la implementación de nuevas tecnologías y el incentivo a la exploración y explotación de petróleo y gas son necesarios para garantizar la seguridad energética y la oferta de combustibles.
El presidente de la USO dijo que lo importante es que Colombia no tenga que depender en su totalidad de las importaciones para suplir sus fuentes energéticas. Además, manifestó que los pilotos de fracking que se pueden desarrollar en el Magdalena Medio también podrían ser importantes para garantizar la seguridad energética.
El directivo sindical señaló que más de 80 % de la matriz energética aún depende de combustibles fósiles. Con base en esa cifra, hizo referencia a que tal información debe ser el insumo para la toma de decisiones en la Junta.
De otro lado, Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República y accionista de Ecopetrol, planteó interrogantes, entre ellos, si el negocio de la compañía seguirá siendo los hidrocarburos y si existen planes para una mayor privatización de la empresa.