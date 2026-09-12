Cobro del aseo en Bogotá debe hacerse con el recibo de energía: esto debe hacer si le llega una factura aparte

Según disposiciones distritales, desde marzo de 2026, el cobro del aseo en Bogotá (correspondiente a LIME o Bogotá Limpia) se trasladó al recibo de energía de Enel Colombia.
Sin embargo, puede pasar que se dé un doble cobro sobre el que los usuarios deberán estar muy atentos para hacer las reclamaciones respectivas.
Para evitar el doble cobro del aseo en Bogotá, es necesario validar que los cobros de la antigua factura (Acueducto de Bogotá o directa) y la nueva factura de Enel no sean de los mismos días de prestación del servicio.
Cuidado con el cobro del aseo en Bogotá
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Si ese es el caso, es necesario presentar el reclamo directamente ante la empresa prestadora del servicio de aseo asignada a la zona. La recomendación en este caso es adjuntar los soportes de ambos pagos.
También es conveniente llevar a cabo la instauración de la PQR a través del Sistema de Información de Gestión del Aseo en Bogotá (SIGAB) en sigab.gov.co o la plataforma Bogotá Te Escucha (SDQS).
Se debería en la PQR solicitar formalmente la devolución del saldo pagado en exceso o su abono como saldo a favor en las siguientes facturas por el concepto del cobro del aseo en Bogotá.
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Finalmente, si el operador o empresa prestadora no responde en un plazo de 15 días hábiles, procede la radicación de un recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).