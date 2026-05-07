El cambio que tendrían los servicios públicos en Bogotá y que beneficiará a los ciudadanos

Los servicios públicos en Bogotá, así como otros procesos estratégicos para la ciudad, avanzan hacia una transformación digital que busca centralizar la atención ciudadana y mejorar el acceso a la información. Así lo confirmó Diana Celis, jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC de la Alcaldía de Bogotá, durante el IV Encuentro de Infraestructura organizado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), donde explicó los principales proyectos tecnológicos que desarrolla el Distrito para consolidar a la capital como una ciudad inteligente.
Uno de los anuncios más relevantes fue el desarrollo de la denominada SuperAPP, una aplicación que integrará distintos servicios distritales en una sola plataforma digital. Según explicó la funcionaria, el propósito es que los ciudadanos puedan acceder desde sus teléfonos móviles a trámites, subsidios, pagos, información institucional y servicios relacionados con educación, movilidad y atención pública, sin necesidad de utilizar múltiples aplicaciones.
Celis señaló que la iniciativa hace parte de la estrategia “Bogotá, capital digital”, la cual contempla varios ejes de transformación tecnológica enfocados en la modernización de la administración pública y la optimización de la relación entre la ciudadanía y las entidades del Distrito.
Transformación digital y espacio público inteligente
Durante su intervención, la funcionaria indicó que uno de los componentes centrales de la estrategia es la transformación del espacio público inteligente, iniciativa que involucra proyectos de interoperabilidad, análisis de datos y monitoreo urbano en tiempo real.
En ese contexto, destacó el avance del denominado “gemelo digital” de Bogotá, una herramienta tecnológica que permitirá modelar virtualmente distintos procesos de la ciudad, especialmente aquellos relacionados con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y su impacto urbano.
Según explicó, este proyecto se desarrolla de manera conjunta con la Empresa Metro de Bogotá, la firma tecnológica Esri y diferentes entidades distritales. El objetivo es analizar variables relacionadas con infraestructura, arquitectura, movilidad y servicios públicos para mejorar la planeación y la toma de decisiones.
“La transformación digital no puede hacerse sola desde el Distrito. Necesitamos trabajar de la mano con la industria y con aliados tecnológicos para garantizar proyectos sostenibles y de largo plazo”, señaló Celis durante el evento.
La funcionaria también hizo referencia al desarrollo de una red de alumbrado público inteligente y a la consolidación de una infraestructura IoT (Internet de las Cosas) para la ciudad. Explicó que Bogotá ya cuenta con avances importantes en interoperabilidad tecnológica gracias al funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), el cual articula cámaras de seguridad, sistemas de movilidad y plataformas de monitoreo urbano.
Asimismo, mencionó que entidades como TransMilenio ya operan con drones y sensores, mientras que otras dependencias distritales también han incorporado herramientas tecnológicas para mejorar sus capacidades operativas y de respuesta.
Celis afirmó que el Distrito realizó estudios comparativos sobre modelos internacionales implementados en al menos 25 países, con el propósito de identificar experiencias exitosas en materia de ciudades inteligentes e interoperabilidad de datos. Entre los referentes analizados, destacó el modelo desarrollado en Río de Janeiro por su capacidad de crecimiento escalable.
Actualmente, la administración distrital trabaja en una “fase cero” orientada a consolidar una red interoperable de IoT que permita integrar información de diferentes entidades públicas en una sola infraestructura tecnológica. El propósito, explicó, es avanzar posteriormente hacia la construcción de un gran centro de datos para Bogotá, proyecto que buscaría optimizar recursos y evitar que cada entidad continúe contratando de manera independiente sus propios sistemas, plataformas y servicios en la nube.