Pensionados en Colombia que cumplan una de estas condiciones pueden perder su mesada

La normativa local impone una serie de requisitos que los pensionados en Colombia deben siempre seguir para que no pongan en riesgo la entrega de su mesada de jubilación, ya sea mediante Colpensiones o en un fondo privado.
Las condiciones cambian dependiendo del tipo de mesada, o si se requiere hacer cambios o notificaciones al fondo encargado de hacer los pagos mensuales.
En cualquiera sea el caso, los pensionados en Colombia pueden hacer los reclamos para la restitución de la mesada y los retroactivos que sean necesarios.
Causas para perder la mesada para los pensionados en Colombia
- Falta de acreditación de supervivencia: Aunque existen convenios digitales entre la Registraduría y las administradoras para verificar fallecimientos, en ciertos casos si no se acredita la fe de vida, la mesada se suspende preventivamente
- Inconsistencias en la documentación: Si la entidad detecta irregularidades en los documentos que dieron origen a la pensión, puede suspender el pago
- No asistir a revisiones médicas (para la pensión por invalidez): Los pensionados por invalidez están obligados a someterse a revisiones periódicas de su capacidad laboral
- Fallecimiento del titular: La mesada se extingue con la muerte del pensionado. Pero se sigue pagando a beneficiarios de ley
- Recuperación de la capacidad laboral: Para la jubilación por invalidez, si ha recuperado más del 50 % de su capacidad laboral, el beneficio se revoca
- Fraude comprobado: Si se demuestra judicialmente que la pensión fue obtenida mediante engaños
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Finalmente, los pensionados en Colombia pierden la categoría de beneficiarios cuando, siendo hijos, cumplen 25 años o dejan de estudiar. Mientras que para el caso de los cónyuges o compañeros se retira la mesada cuando no logren demostrar la convivencia mínima exigida, que es de al menos cinco años.